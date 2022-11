“Ben Affleck infelice: è diventato il burattino di Jennifer Lopez”

Il matrimonio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez non sta andando come previsto. Il ritorno di fiamma tra i due, a venti anni dal primo incontro su un set cinematografico, ha fatto sognare tutti. Ma a tre mesi dalle nozze, celebrate con una duplice cerimonia, l’attore e la moglie sono già in crisi. Da settimane si parla di liti, incomprensioni e problemi che non sono mai stati confermati – ma neppure smentiti – dai diretti interessati.

Stando a quanto spifferato da alcuni amici di Ben Affleck al magazine Heat World, il regista non sarebbe così felice accanto a Jennifer Lopez, che farebbe di tutto per controllarlo. Nello specifico la cantante vorrebbe tenere a bada i vizi di Ben, tra fumo, alcol e gioco d’azzardo.

“È diventato il burattino di JLo, proprio come gli altri prima di lui”, ha spifferato una fonte riferendosi agli altri ex mariti della popstar latina. La Lopez ha alle spalle ben tre divorzi: Ojani Noa, Chris Judd, Marc Anthony. “Lei decide come vestirsi, cosa mangiare, come condurre la sua vita. Lo tratta come un robot”, ha aggiunto l’insider.

Famigliari e amici di Ben Affleck sarebbero piuttosto preoccupati per la salute mentale dell’artista, che non sarebbe felice al cento per cento e starebbe valutando l’idea di allontanarsi da Jennifer Lopez, con la quale la situazione si sarebbe complicata sempre di più nell’ultimo periodo.

I quattro matrimoni di Jennifer Lopez

A Jennifer Lopez piace molto indossare l’abito nuziale: si è sposata ben quattro volte. Nel 1997 ha detto sì al cameriere cubano Ojani Noa ma il matrimonio è durato solo un anno. Nel 2001 JLo è diventata la moglie del ballerino Chris Judd ma nel 2003 è arrivato il divorzio.

Il matrimonio più lungo di Jennifer Lopez è stato quello con l’amico di vecchia data Marc Anthony, celebrato nel 2004. Durato sette anni, e culminato dalla nascita dei gemelli Emme e Max, è giunto al termine nel 2011. Ben Affleck è il quarto marito della Lopez.

L’attrice e cantante ha poi avuto relazioni con il rapper P.Diddy, il ballerino Casper Smart e con l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez. Ben Affleck è stato invece legato a Jennifer Garner dal 2005 al 2018: la coppia ha avuto tre figli, Violet, Seraphina e Samuel.