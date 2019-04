Ben Affleck è di nuovo single, colpa della ex Jennifer Garner?

Ben Affleck è tornato di nuovo single. L’attore avrebbe rotto con Lindsay. Tutta colpa della ex Jennifer Garner?

Secondo People, Ben Affleck è tornato di nuovo single dopo aver rotto la relazione con la ormai ex compagna Lindasy. Nonostante i diretti interessati non abbiano ancora confermato, il sito e alcune fonti invece affermerebbero che i due abbiano deciso di lasciarsi. Tutta colpa di Jennifer Garner, ex dell’attore? Sembrerebbe di no. L’attrice è stata molto vicino all’ex marito quando lo scorso agosto lo aveva aiutato a entrare in rehab per abuso di alcol, come riportato mesi fa da TMZ. Il motivo per cui la coppia sarebbe scoppiata è la lontananza, per famiglia e lavoro. Infatti, mentre Affleck vive a Los Angeles per stare vicino ai figli, la ex compagna invece vive a New York, dove lavora come produttore per il talk show americano Saturday Night Live. Lavorare e vivere in due città diverse e lontane sarebbe stato proprio il motivo della rottura, per questo hanno capito che non avrebbe funzionato.

Ben Affleck e Lindsay, amore al capolinea

Una fonte vicina alla coppia avrebbe rivelato la novità a People, che conferma la rottura. “Lei ha un bambino, un ex marito e un lavoro a New York e Ben ha la sua famiglia e un lavoro a L.A. Si amano e si rispettano ma hanno capito che non avrebbe funzionato“, ha detto la fonte, “Hanno dato un motivo valido per la loro separazione“. Nonostante la rottura, si porteranno amore e rispetto l’uno per l’altra per tutta la vita. Non è la prima volta che la coppia si separa, già nel 2018, poco prima che Affleck entrasse in riabilitazione, si erano allontanati. Questo amore non s’ha da fare!

Ben Affleck e Jennifer Garner: rispetto e bene oltre la separazione

Una coppia di Hollywood che non si odia come molte altre. Nonostante il loro matrimonio non esista più, Jennifer Garner e Ben Affleck sono ancora molto vicini. Hanno tre figli, Violet, Samuel e Seraphina Rose. Grazie alla ex moglie ha affrontato il problema di abuso da alcol, lo scorso agosto, quando ha deciso di entrare in rehab. I due però non sono ancora divorziati, e tra loro c’è tanto rispetto. Nel marzo 2017, sembra anche che l’attrice fosse intenzionata a dare una seconda possibilità a Ben, mai realizzata.