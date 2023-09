Belve, un super ospite ci ripensa? Ecco di chi si tratta (rumor)

Belve, noto programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, si prepara a tornare tra poche settimane. Pare, però, che il debutto della nuova edizione non sarà più il 26 settembre, come stabilito inizialmente, bensì il 3 ottobre. Diversi sono stati i nomi accostati alla trasmissione della Fagnani e, tra questi, c’è stato anche quello di Elly Schlein. Giusto pochi giorni fa, DavideMaggio.it aveva riportato questa indiscrezione, ovvero che la segretaria del Partito Democratico sarebbe stata ospite della nuova edizione di Belve.

Elly Schlein cambia idea su Belve?

Stando a quanto riportato da TvBlog, tuttavia, pare che non sarà più così. Elly Schlein avrebbe deciso di non accettare l’invito di Francesca Fagnani e avrebbe, quindi, cambiato idea. È possibile che qualcuno abbia fatto notare alla segretaria del Partito Democratico che lo stile del programma non le si addiceva. Belve, infatti, non si limita all’attività professionale del suo ospite, ma sconfina anche nella sua vita privata. Ad ogni modo, non è dato sapere per quale motivo Elly Schlein possa aver rifiutato l’invito di Fagnani.

Qualora questa indiscrezione dovesse trovare conferma ed Elly Schlein non dovesse essere ospite a Belve, per Francesca Fagnani sarebbe un vero peccato. La giornalista, infatti, aveva confidato, lo scorso marzo, di aver invitato la politica nel suo programma, senza, però, aver ricevuto risposta. In un primo momento, sembrava che la Schlein avesse finalmente deciso di sottoporsi alle domande di Francesca Fagnani, ma ora pare che non sarà più così.

Belve, nuova edizione: gli ospiti confermati e quelli in forse

Ad ogni modo, Belve ripartirà tra poco e sono già stati resi noti i nomi dei primi ospiti della nuova edizione. Arisa, già ospite della Fagnani nel 2021, è stata l’ultima ad essere ufficializzata. A raccontarsi ai telespettatori saranno anche Fabrizio Corona, Raoul Bova, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, con quest’ultimo che potrebbe rivelare qualche dettaglio sulla crisi con Belen Rodriguez. Proprio la modella argentina è tra i nomi ancora in forse per un’ospitata a Belve. A chiudere il cerchio degli ospiti non ancora confermati anche Barbara d’Urso e Maria De Filippi.