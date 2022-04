Belve, Rita Rusic senza freni: tuoni su Benigni e aneddoti sulla sfera intima

Rita Rusic a ruota libera tra confessioni intime e legami delicati a livello professionale. L’attrice e produttrice, intervistata a Belve (Rai Due) da Francesca Fagnani, non si è sottratta ad alcuna domanda, facendo anche nomi “rumorosi”. Ad esempio non ha avuto particolari remore ad attaccare un pezzo da novanta come Roberto Benigni, affermando senza mezzi termini di essere stata parecchio delusa dal comico toscano per come sono andate le cose in seguito all’uscita del famoso film “La vita è bella”, Premio Oscar al miglior film straniero nel 1999.

Belve, Rita Rusic a Francesca Fagnani: “Roberto Benigni mi ha deluso”

Il faccia a faccia tra la Fagnani e l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, dal quale Rita si è separata dopo un tormentato e doloroso divorzio che ha affossato la sua carriera, è stato serrato e intenso, in pieno stile “Belve”. In passato la Rusic ha dichiarato in più occasioni di aver subito una batosta lavorativa dopo essersi lasciata con Cecchi Gori e che alcuni attori e registi con cui lavorava si sono dileguati. “Non è che alcuni sono spariti e altri no, sono spariti tutti”, ha chiosato l’ex gieffina vip.

La Fagnani ha quindi domandato se anche Roberto Benigni facesse parte di quella schiera di artisti che hanno fatto perdere le proprie tracce. Fulminea la risposta della produttrice: “Mi ha delusa? Assolutamente sì! Ho prodotto ‘La vita è bella’, ho sempre avuto un bellissimo rapporto con Nicoletta e Roberto. Quando sono andata agli Oscar e ho chiesto un posto in sala, mi è stato detto che non c’era. Ci sono rimasta male”.

Rita Rusic, confidenze intime a Belve

Francesca Fagnani, ricollegandosi ad alcune dichiarazioni rilasciate in passato dalla produttrice, ha voluto curiosare sulla sua sfera intima e sul suo particolare rapporto orbitante attorno alle “questioni di letto”. “Lei ha detto: sono slava, mi piace fare l’amore, ho gusti forti. Ma forti in che senso?”, ha incalzato la giornalista, ricevendo un’altra risposta chiara dall’ospite: “Il fare l’amore è stato per me molto attrattivo, fin da quando ero piccola piccola, una bambina, guardavo le figure…”.

La Fagnani, naturalmente, ha voluto saperne qualcosa di più su quelle “figure”, chiedendo ulteriori chiarimenti: “Mi scusi, che guardava da ragazzina?”. “Quando tornavo a casa dal collegio, il figlio del portiere mi dava dei giornalini…”, ha replicato l’ex di Cecchi Gori. Altro assalto della Fagnani, che senza troppi fronzoli le ha quindi domandato se si trattasse di giornalini per adulti. “No, però mi dava quei giornalini disegnati e io sentivo tutto un caldo…”, ha raccontato con divertimento la produttrice.

Nel corso della chiacchierata a Belve, l’ex gieffina vip ha inoltre narrato degli episodi legati alla sua infanzia difficile, agli inizi come attrice e appunto al famoso matrimonio con Vittorio Cecchi Gori, tramite il quale è diventata una acclamata produttrice. Matrimonio, tuttavia finito su un binario morto e a carte bollate. La rottura infatti ha avuto un seguito in tribunale con strascichi legali. Infine la Rusic ha spiegato i motivi che la legano al suo attuale fidanzato, Cristiano Di Luzio, 30 anni più giovane di lei.