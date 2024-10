Belve, ospiti a quota 8: i nomi e intanto Rai2 chiude Barbareschi

Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Belve. Nelle scorse ore Francesca Fagnani ha reso nota la data di partenza: si apriranno i battenti, in prima serata su Rai Due, martedì 19 novembre. Nel frattempo continuano a trapelare le indiscrezioni sui vip che hanno deciso di affrontare il temuto faccia a faccia con la giornalista. Per ora la lista conta 8 volti noti. Gli ultimi due nomi li ha lanciati Dagospia.

Il portale diretto da Roberto D’Agostino, tramite la pubblicazione di un articolo firmato dall’esperto di retroscena tv Giuseppe Candela, fa sapere che a Belve sbarcherà lo scrittore Fabio Volo. Molto probabile anche la partecipazione dell’ex governatore della Regione Lazio Piero Marrazzo. Sempre ‘Dago’, nei giorni scorsi, ha assicurato che la Fagnani ha anche chiuso la trattativa per avere come ospite Andrea Giambruno, l’ex compagno della premier Giorgia Meloni, travolto dallo scandolo dei fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia.

Anche TvBlog si è interessata alle trattative del programma di Rai Due, sostenendo nel corso della nuova stagione verrà intervistata Valeria Golino, attrice molto nota anche agli amanti del gossip per via della relazione sentimentale vissuta con l’ex Riccardo Scamarcio.

Si mormora inoltre che, a sottoporsi alle domande frizzanti di Francesca Fagnani, sbarcheranno in studio Valentino Rossi, Federica Pellegrini, Elisabetta Canalis e Antonio Cassano.

Se mi lasci non vale chiude: disastro Rai Due, si spera che Belve risollevi gli ascolti tv

Rai Due continua a essere alle prese con dei fiaschi imbarazzanti. In poco meno di due settimane ha deciso di chiudere due programmi che dovevano essere delle novità in grado di catturare l’attenzione del pubblico. Stiamo parlando de L’altra Italia di Antonino Monteleone (il 31 ottobre andrà in onda l’ultima puntata e poi il talk verrà definitivamente archiviato) e di Se mi lasci non vale di Luca Barbareschi, sorta di Temptation Island raffinato.

Per quest’ultima trasmissione si è deciso lo stop con due settimane di anticipo rispetto alla tabella di marcia: la terza e ultima puntata andrà in onda martedì 5 novembre; verranno accorpati assieme gli ultimi 3 episodi che al posto di essere trasmessi in tre appuntamenti differenti, saranno tagliati e montati in una sola puntata. Non resta che attendere l’inizio di Belve per vedere crescere gli ascolti della prima serata del secondo canale della tv di Stato.