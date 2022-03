Belve, l’ospite si ribella e Fagnani lo asfalta: perché ha fatto bene

La sesta edizione di Belve, talk show condotto da sempre da Francesca Fagnani, si sta rivelando alquanto scoppiettante. Praticamente nel corso di ogni puntata le domande taglienti che la padrona di casa rivolge ai suoi ospiti generano in loro forti reazioni. La conduttrice è comunque sempre capace di tenere le redini del programma e rispondere a tono a eventuali lamentele da parte degli intervistati. Stavolta a mostrare segni di irrequietezza nel corso dell’intervista è stata Monica Guerritore. Ecco il botta e risposta che c’è stato tra l’attrice e la compagna di Enrico Mentana.

Monica Guerritore è stata ospite, insieme alla politica Paola Taverna, della puntata di Belve andata in onda su Rai2 in seconda serata il 4 marzo 2022. L’attrice 64enne ha risposto a varie domande riguardo alla sua carriera e al suo ingresso nel mondo dello spettacolo. La Guerritore ha dato fin da subito qualche segno di irrequietezza, rispondendo “basta” ad una domanda riguardante il suo ex Giancarlo Giannini. “No mi rifiuto, basta la gente non ne può più di questa storia sono passati trent’anni “, ha risposto secca l’attrice.

Belve, scontro tra Francesca Fagnani e Monica Guerritore

Le vere scintille tra lei e la Fagnani sono scoppiate dopo che quest’ultima ha tirato in ballo una questione che ha a che fare con Giorgia Meloni. In particolare, la domanda incriminata si riferisce ad un episodio risalente al 2018. In quell’occasione la Guerritore ha avuto uno scontro con la politica, accusandola di “toccare le corde più basse delle persone”. La Meloni, in sua difesa, il giorno dopo ha sbottato sui social contro di lei.

La Fagnani ha quindi chiesto all’attrice se tutto ciò le avesse dato fastidio, aggiungendo: “ Diciamo che la accusano di essere una radical chic dei Parioli “. Davanti a questa affermazione l’intervistata ha addirittura minacciato di lasciare lo studio: “ No, no! Basta. Non la voglio neanche sentire perché sennò mi alzo e me ne vado. Non è più il tempo di parlare di queste str****te”.

La 64enne ha bollato come “disinformazione” le critiche che le sono state mosse, dall’alto dei suoi più di 30 anni passati a interpretare testi teatrali di alto spessore. Anzi, ha detto che secondo lei si tratta di parole che “non si possono neanche ripetere”. La Fagnani però ha continuato, dicendo ironicamente: “ Cosa siamo in dittatura che non le si può neanche rivolgere critiche? Ho capito che lei si scalda parecchio perché le dà fastidio, ma lei si è posta il problema del perché glielo dicono o pensa solo che sono una massa di ignoranti?”. La Guerritore ha chiosato con un poco convinto “certo”, e la discussione è proseguita toccando altri temi.

Belve, un programma controverso: come funziona

Nonostante molti potrebbero contestare l’atteggiamento freddo e, volendo, ostile della Fagnani, bisogna specificare che la conduttrice non ha colpe. Chiunque accetta di partecipare a Belve conosce la struttura e lo stile del programma e accetta automaticamente di rispondere obbligatoriamente alle domande, che ovviamente non vengono comunicate in anticipo all’intervistato. La Guerritore, quindi, avrebbe dovuto aspettarsi domande spinose del genere e declinare l’invito a Belve se proprio non avesse avuto intenzione di parlare di argomenti scomodi.

La Fagnani ha spiegato i meccanismi alla base del programma ai microfoni di TV Blog quando, a febbraio 2022, è esploso il caso dell’intervista, mai andata in onda, di Elettra Lamborghini a Belve. L’ereditiera avrebbe chiesto tagli all’intervista registrata, nonostante anche lei come tutti gli ospiti dello show avrebbe firmato precedentemente una liberatoria.