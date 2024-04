Belve, Lory Del Santo: “Io escort?”, la risposta surreale

L’intervista di Lory Del Santo andata in onda a Belve questa sera, martedì 23 aprile, è stata a dir poco surreale. La showgirl è finita sotto le “grinfie” di Francesca Fagnani, lasciandosi andare ad una serie di esternazioni che hanno lasciato i telespettatori senza parole. La Del Santo ha parlato della sua carriera dagli inizi ad oggi, nonché della sua infanzia e dei dolori vissuti nella sua vita. Un’intervista piena di considerazioni un po’ svampite e alcune, c’è da dire, decisamente fuori luogo. Ad esempio, parlando della “ricetta per conquistare gli uomini”, la showgirl ha consigliato alle donne di non sentirsi uguali o superiori loro poiché, in questo modo, li allontanano:

Le donne si sentono emancipate, uguale agli uomini o addirittura superiori e questo è una tecnica sbagliatissima per conquistare un uomo. Non funziona. Voler essere l’uomo a volte è sbagliato. Voler avere il potere non è giusto. Per conquistare un uomo, devi essere compatibile con chi hai di fronte. Col potente come mi comporterei? Il potente vuole essere seguito, quindi tu ti devi adattare alle sue esigenze.

La Del Santo ha vissuto un’infanzia complicata, con molte difficoltà economiche. A tal proposito, considerando le note relazioni con lo sceicco Khassogi e con Gianni Agnelli, Fagnani le ha chiesto se in passato avesse intrapreso l’attività di escort per motivi finanziari o, magari, per libera scelta.

“Cos’è? L’escort come escortare? Cosa intendi?”, ha risposto inizialmente Lory, provocando le risate della conduttrice e dei presenti in studio. Dopo le spiegazioni della giornalista, l’ex naufraga ha poi risposto: “Se intendi in quel senso, no, mai. Non fa parte del mio carattere. Ho incontrato tanti uomini potenti, non ho mai chiesto niente, e non mi hanno mai dato niente”. “Non tutti gli uomini vogliono una donna vicino solo per…io, in realtà, sono una persona molto divertente e molto simpatica”, ha poi aggiunto.

Lory Del Santo: “The Lady? La cosa più elegante di questo mondo”

Francesca Fagnani ha poi ripercorso la carriera di Lory Del Santo, dagli inizi con Renzo Arbore, al successo con Drive-In fino agli ultimi anni segnati da una lunga lista di reality. Non poteva mancare una menzione alla serie The Lady, diventata ormai capolavoro del trash. Parlando dello show Youtube da lei creato e diretto, la showgirl ha detto: “È la cosa più elegante che esista a questo mondo”. Non solo, l’ex vippona ha dato un giudizio critico sugli ultimi lavori del regista americano Woody Allen, ribattendo: “Lui credo sia invecchiato, non ci sta più con la testa. Dammi 15 milioni e faccio meglio di lui”.

"The Lady è la cosa più elegante che esista al mondo" #Belve pic.twitter.com/8WAhXS6rIK — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 23, 2024

Lory Del Santo: le relazioni con uomini più giovani

Infine, Lory Del Santo ha parlato della sua passione per gli uomini più giovani. Da ormai dieci anni, la showgirl è legata a Marco Cuccolo, che adesso ne ha 32, ben 33 meno di lei. Quando la Fagnani le ha chiesto quale fosse stata l’età più bassa di un suo corteggiatore, ha svelato: