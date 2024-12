Belve, Jovanotti: “Il flirt con Valeria Marini? Ecco la verità”

Martedì 17 dicembre, su Rai 2, andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione di Belve. Un ciclo d’interviste, quest’ultimo, ricco di momenti sorprendenti, dalle critiche a Riccardo Scamarcio all’inaspettato abbandono di Teo Mammucari. Anche l’ultimo appuntamento non sarà da meno, con tre ospiti d’eccezione pronti a confrontarsi con Francesca Fagnani: Jovanotti, Vittorio Feltri e Taylor Mega. In attesa della messa in onda, sono già uscite alcune anticipazioni sull’intervista al cantante Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.

Jovanotti a cuore aperto a Belve: la morte del fratello e la malattia della figlia

Nell’ultima puntata di Belve, Jovanotti si è raccontato a cuore aperto, ripercorrendo la sua vita dalla vertiginosa ascesa al successo ai momenti più difficili. Tra questi, ha parlato della depressione della madre: “Sono riuscito a farla contenta, a farla ridere. Era molto orgogliosa di questo figlio che aveva successo, ma in lei notavo delle tristezze che mi hanno formato molto”. Il cantante ha poi condiviso un ricordo toccante: “Quando è morto mio fratello a mia madre si sono seccate le sacche lacrimali, quindi lei non è riuscita a piangere e per il resto della vita lei ha dovuto usare un collirio perché non riusciva più a produrre lacrime. Perché probabilmente sarebbero state troppe”.

A proposito del fratello, scomparso nel 2007 in un incidente aereo, ha raccontato di aver trovato forza nella sua Bibbia, che ha ritrovato “tutta sottolineata”. In particolare, è rimasto colpito da una frase sottolineata del libro di Giosuè, “Sii forte e risoluto”, un mantra che lo accompagna ogni giorno. Nel 2020, alla figlia Teresa è stato diagnosticato un tumore, il linfoma di Hodgkin, che l’ha portata ad affrontare mesi di chemioterapia e cure impegnative. Jovanotti, parlando di quel difficile periodo, ha spiegato: “Ho reagito cercando di tirare fuori tutta la forza che avevo per essere un punto solido accanto a lei e accanto a sua madre”.

Dopodiché, ha fatto un bilancio dell’ultimo anno, segnato dal grave incidente del 15 luglio 2023, mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo. Una caduta in bicicletta gli aveva causato la frattura di clavicola e femore, costringendolo a mesi di fisioterapia e riposo. Oggi, finalmente in forma, è pronto a tornare sul palco con il su nuovo tour:

Esco da un anno difficile, di recupero fisico. Per cui per me è tutto nuovo e devo capire come stare dentro questo corpo nuovo. Mi sono sentito disorientato completamente. Avevo perso i miei colori, avevo perso il mio strumento fondamentale che è sempre stato il corpo. Però sto lavorando tanto e a marzo sarò pronto per il tour.

Jovanotti a Belve: la verità sul flirt con Valeria Marini e l’aneddoto con Silvio Berlusconi

Su una nota più leggera, Jovanotti ha finalmente parlato del presunto flirt con Valeria Marini. La showgirl ha raccontato di aver vissuto con lui un amore giovanile durato un anno, prima che il successo lo travolgesse, rivelando anche dettagli intimi, come il fatto che fosse un ottimo baciatore. Anche stavolta, però, Lorenzo ha preferito non sbilanciarsi, limitandosi a dire:

Io voglio molto bene a Valeria. Io la faccio felice e dico che lei era talmente su un altro pianeta, che io non esistevo proprio. Se c’è stato un bacio o un flirt? Sono un uomo elegante non si parla di queste cose qua in pubblico. Non dovrebbe farlo neanche lei.

“A inizio della sua carriera Berlusconi le propose di condurre la Tv dei ragazzi al posto di Bonolis. Vi siete incontrati e poi siete andati a vedere il Milan”, le ha infine chiesto la Fagnani. Al che, Jovanotti ha ricordato un aneddoto inaspettato ed esilarante: