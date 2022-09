Belve, intervista saltata a Elettra Lamborghini: parla la Fagnani

Una delle ospiti della quarta puntata di Stasera c’è Cattelan, il late-show condotto da Alessandro Cattelan su Rai Due, è stata l’affascinante Francesca Fagnani, talentuosa e amatissima conduttrice di Belve, trasmissione diventata per il popolo del web un vero cult per le sue risposte e le sue domande particolarmente ficcanti.

Francesca Fagnani ha chiamato la sua trasmissione “Belve” proprio perché nel suo salotto ospita ad ogni puntata donne e uomini dal carattere forte, spesso dei veri e propri peperini, che nel corso del tempo le hanno regalato perle già diventate virali. Fra i personaggi del mondo dello spettacolo e della politica che hanno dato ok alla Fagnani per una partecipazione a Belve, di recente, ci sono nomi come Pamela Prati, Valeria Marini, Giorgia Meloni, Paola Barale e Morgan, giusto per fare un paio di esempi.

C’è però un nome in particolare che ha deciso di “chiamarsi fuori dai giochi”: è quello di Elettra Lamborghini. La ex Riccanza e oggi lanciatissima nel mondo della musica (celebre il suo tormentone Pem Pem) è infatti stata una delle invitate della scorsa stagione di Belve, anche se non tutto è andato secondo i piani. L’intervista a Elettra, infatti, non è purtroppo mai andata in onda.

Il motivo, a quanto pare, era che la Fagnani avrebbe fatto all’artista delle domande di stampo politico. Questa perlomeno era stata la versione della sua agente, che aveva così impedito la messa in onda dell’incontro. Francesca Fagnani, da Cattelan, ha dunque ripreso la questione in mano rivelando anche un dettaglio inedito, senza però la certezza matematica se la diretta interessata avrebbe gradito o meno questo passaggio di informazioni. La giornalista, parlando dell’intervista tagliata ad Elettra Lamborghini, ha commentato:

“L’anno scorso ci ha dato un grandissimo dolore perché è stata un’intervista molto divertente, molto simpatica. Io non credo che a lei non siano piaciute le mie domande, ma non le sono piaciute le sue risposte. A un certo punto la sua agente mi ha chiamato e mi ha detto che non le erano piaciute le domande politiche, ma io non gliele ho mai fatte. Ma neanche pensate! Perché ad ognuno un po’ il su0. Io le avevo chiesto se aveva più ammiratori o detrattori e lei mi ha risposto “i trattori?”. Non so se posso dirlo perché non è mai andato in onda. Simpaticissima!”

Resterà dunque deluso chi si aspettava che il motivo della cancellazione dell’intervista fosse un’eventuale domanda scottante sulla sorella. Ginevra Lamborghini è, tra l’altro, proprio in questo periodo sotto l’occhio dei riflettori grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Fin da quando è entrata non si è fatto altro che parlare del fatto che Elettra abbia chiuso (per sempre?) i rapporti con lei.