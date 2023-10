Belve, Fagnani annuncia Barbara d’Urso ma scatta la gaffe

Viva Rai 2, varietà mattutino di Rosario Fiorello, ripartirà a novembre. Nel frattempo lo showman è impegnato con le dirette social di Aspettando Viva Rai 2. In quella di venerdì 20 ottobre è stata ospite Francesca Fagnani, conduttrice di Belve in prima serata sul secondo canale. Per l’occasione, la giornalista ha svelato un’interessante novità per il suo show.

Belve: nuovo super-ospite per Francesca Fagnani?

Francesca Fagnani ha anticipato come uno dei suoi prossimi ospiti potrebbe essere Barbara d’Urso, storico volto di Pomeriggio Cinque e defenestrata dal programma la scorsa estate. “Appena mette piede in Italia viene” ha detto la conduttrice di Belve. Al di là del fatto che Barbara d’Urso si trova già in Italia, non è chiaro se e quando potremmo vedere l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque a Belve. Per il momento, il programma prime time di Francesca Fagnani prevede cinque puntate, con l’ultima in programma martedì 24 ottobre.

Chissà che Belve non possa essere prolungato, magari proprio per un’intervista esclusiva a Barbara d’Urso. Il programma, oltretutto, ha avuto buoni riscontri in termini di ascolti. Al momento non ci sono conferme sulla possibile estensione dello show di Francesca Fagnani e bisognerà attendere per capire se quella che ora si configura come una semplice ipotesi possa, un domani, trovare concretezza.

Barbara d’Urso: la nuova stoccata a Mediaset

Barbara d’Urso, al di là della possibile partecipazione a Belve, debutterà tra pochi giorni (per la precisione il 3 novembre) a Torino con il suo spettacolo teatrale. L’annuncio era arrivato solo pochi giorni fa tramite il suo profilo X, con l’ex Pomeriggio Cinque che non aveva risparmiato Mediaset dall’ennesima stoccata, ribadendo tra le righe come non abbia avuto la possibilità di salutare il pubblico del programma pomeridiano.

Barbara d’Urso, come si ricorderà, era stata defenestrata da Pomeriggio Cinque la scorsa estate, rimanendo senza programmi da condurre su Mediaset. Il timone del talk show pomeridiano era stato affidato a Myrta Merlino, che però sta incontrando qualche difficoltà in termini di ascolti, spesso perdendo il confronto con La Vita in Diretta di Alberto Matano. Ad ogni modo, Barbara d’Urso è sotto contratto con Mediaset fino a fine anno. A partire da gennaio, però, la conduttrice televisiva potrebbe tornare ad essere protagonista in televisione: inizierà con un’ospitata a Belve?