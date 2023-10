Barbara d’Urso torna in Italia: scatta la gaffe e qualcuno s’inalbera

Barbara d’Urso is back. La conduttrice campana, dopo circa un mese trascorso all’estero, ha fatto rientro in Italia. Salutate Londra e Parigi, è riapparsa in quei di Milano dove dimora da anni. Ad annunciare che ha rimesso piede entro i confini nazionali è stata la stessa ‘Carmelita’, che ha informato in suoi fan con un breve filmato pubblicato su Instagram. “Sono tornata… I’m back home! #colcuore”, la didascalia piazzata a corredo della clip in cui non è mancata una gaffe, anzi una infrazione bella e buona.

A un certo punto, si vede la presentatrice napoletana attraversare la strada nei pressi di un semaforo. Peccato che nel momento in cui ha realizzato il filmato si nota chiaramente che ha attraversato nel momento in cui il semaforo pedonale era rosso. Naturalmente la vicenda non è passata inosservata, con diversi fan che si sono precipitati sotto al post per invitarla a rispettare il codice della strada. Qualcuno si è pure inalberato, attaccando a muso duro ‘Carmelita’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Sempre a proposito della valanga di commenti generati dalla clip postata su Instagram, tantissimi coloro che hanno detto di non vedere l’ora di poter nuovamente apprezzare sul piccolo schermo il lavoro della d’Urso. Molti pure quelli che hanno palesato le loro speranze di rivederla in sella a Pomeriggio Cinque al posto di Myrta Merlino. Speranze mal riposte: per ora, nonostante i risultati del talk show siano peggiori di quelli della precedente edizione, le possibilità che ‘Barbarella’ possa realmente riprendere il timone del programma stanno a zero.

Certo nella vita vale sempre il detto ‘mai dire mai’. Va da sé, però, che dopo la rottura consumatasi in modo duro tra Mediaset e la conduttrice partenopea, credere che quest’ultima possa riprendere le redini della trasmissione è pura fantascienza televisiva.

Non è invece fantascienza pensare che da gennaio in poi la d’Urso tornerà ad essere in qualche modo protagonista sul piccolo schermo: come conduttrice oppure tramite delle ospitate. Fino alla fine dell’anno, cioè fino a quando è contrattualizzata con Mediaset, terrà la bocca cucitissima, anche per quel che riguarda la faida con i vertici del Bisione. Poi sono previsti fuochi d’artificio.