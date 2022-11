Alessandra Celentano a ruota libera come mai prima d’ora. Intervistata da Francesca Fagnani a Belve (Rai Due), la temutissima insegnante di Amici di Maria De Filippi non si è sottratta ad alcuna domanda e si è raccontata senza freni. Intransigente, dura, cattiva, perfida, addirittura crudele: gli aggettivi per descriverla si sono sprecati in questi anni. “Lei è l’incubo delle cicciottelle”, ha incalzato la Fagnani, ricordando all’ospite le sue esternazioni nei confronti delle giovani in carne che si vogliono approcciare al mondo della danza. “Non sono una falsa buonista, sono dura e diretta”, la replica di Alessandra. “Si può essere sinceri senza essere mortificanti”, la contro risposta della conduttrice. “Parola sbagliata – ha immediatamente sottolineato la Celentano -, io dico come stanno le cose: vuoi fare questo lavoro e fai così, altrimenti fai la cuoca che puoi essere grassa o magra”.

“Mai avuto torto?”, ha proseguito la giornalista, con il suo classico metodo serrato di condurre le interviste. Anche in questo caso secchissima la chiosa della Celentano: “No, più o meno ho sempre ragione”. Amen! La Fagnani a questo punto le ha ricordato un battibecco che ebbe ad Amici con Maria De Filippi che le disse: “Sei stron*a ma spiritosa. In percentuale come si definirebbe?”. “Io direi che sono 50% e 50%, poi Maria dice sempre, rivolgendosi a me, che “è arrivata la cagaca**o””, ha narrato sorridendo la prof che ha poi fatto un’ammissione quando la padrona di casa di Belve le ha chiesto di ammettere sinceramente un suo difetto: “Un mio difetto vero? Sono un po’ prepotente, lo ammetto“.

Tra le tante critiche che ha ricevuto ne ha indicata una che non ha sopportato: “Critica fastidiosa? Quando dicono: ‘Con quella fronte orrenda che ti ritrovi senza capelli’. Questo è veramente fine a se stesso, ma me lo dicono spesso.”. Capitolo Amici e rapporto con gli allievi. Non di rado, anzi sempre, è accusata di avere atteggiamenti duri e spietati. Alessandra fa però spallucce perché ritiene di aver “sempre detto la verità”.

Una volta la De Filippi la accusò di “non sapersi rapportare con un ragazzo” e che “l’avrebbe cacciata” se non le “avesse voluto così bene“. Fu uno scontro assai pesante: “Ci rimasi male, non ci parlammo per un po’ in quel periodo. Poi ci siamo chiarite. Chi ha chiesto scusa? Ci siamo chiarite. Se ho chiesto scusa a qualche ragazzo? Ma figuriamoci”. Amen!

Alessandra Celentano e il video in cui era sdentata

Qualche anno fa su You Tube è spuntato un video del 1981 in cui si vede Alessandra Celentano con una dentatura tutt’altro che perfetta. La Fagnani, ricollegandosi a quel filmato, ha chiesto: “Lei parla spesso di difetti estetici. Però su You Tube circola un suo video del 1981. Era una ragazzina giovanissima intervistata con il tutù azzurro. Però come diceva lei, guardandola con il suo sguardo aveva un difetto vistoso, importante ai denti. Addirittura le mancavano alcuni mi sembra. Mi piacerebbe sapere cosa direbbe lei ad un’allieva con quel tipo di problema se si presentasse davanti a lei“. La prof di Amici ha dato una lunga risposta:

“Sì certo che ho presente quel video. Ero sdentata pure. Ero orrenda, bocciata. Io ero un disastro. Guardi che ho portato l’apparecchio fisso nell’età più difficile dai 13 ai 15 anni. Anche se ero molto della serie ‘chi se ne frega’. Avevo un canino sopra la gengiva e due denti storti. Quindi mi hanno dovuto togliere due denti, aprire, tirare giù e fare un bel lavoro. Però è stato un disastro all’inizio. Mia madre mi ricordo che quando io ridevo mi diceva ‘Alessandra ti prego chiudi quella bocca’. Io invece me ne fregavo e ridevo, spalancavo la bocca. Non è che fossi orgogliosa dei miei denti, ma giustamente me ne fregavo altamente. Non avevo quel complesso ad essere onesta. Cosa direi ad una ragazzina con quel difetto? Avrei detto ‘brava e continua a curarti i denti, lo devi fare’. Se una cosa è curabile come i denti o altre cose migliorabili benissimo. Se non c’è niente da fare è un altro discorso. Se una arriva in sala con i denti così non direi nulla di che. Perché se io critico una cosa dell’aspetto fisico è sempre in funzione della danza”.

Tra le cause della fine del matrimonio con Angelo Tramentozzi il figlio mai arrivato

Spazio infine al capitolo sentimentale: “Non ho mai avuto più nessuno dopo il mio ex marito”. Il matrimonio tra la Celentano e Angelo Tramentozzi è durato dal 2007 al 2012. Dopo il naufragio della relazione, nella vita di Alessandra non c’è stato alcun altro uomo: “Dopo il mio ex marito non ho più avuto un uomo. Sono sempre stata difficile, non guardo i più giovani o i più grandi, è difficile. Non ho avuto più nessuno negli ultimi 13 anni”.

Con Tramentozzi finì perché non riuscì ad avere un figlio: “Mi è dispiaciuto non essere diventata madre perché è stato uno dei motivi della mia separazione, provammo a fare anche inseminazioni che non andarono in porto, poi mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace. Vuol dire che non doveva essere”.