Bella Thorne in lacrime, Benjamin Mascolo la difende: foto hackerate

Bella Thorne in lacrime dopo essere stata attaccata dall’attrice premio Oscar di “Ghost” Whoopi Goldberg. Benjamin Mascolo la difende: il caso delle foto hackerate

Brutta storia quella che ha recentemente coinvolto Bella Thorne e, di riflesso, il fidanzato, Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede. Ma procediamo con ordine: nei giorni scorsi l’attrice ha mostrato sul suo profilo Twitter alcune sue foto a seno nudo. Non si è trattato di esibizionismo, ma per disinnescare il ricatto di un hacker che è riuscito a intrufolarsi nel suo Snapchat, rubandole degli scatti intimi e privati. Il passo successivo dell’hacker è stato quello di richiedere denaro a Bella per non divulgare le foto. Ecco allora la mossa dell’attrice: pubblicare lei stessa le foto e chiudere il caso. Tuttavia la questione non è finita qui: nelle scorse ore la Thorne si è presentata sui suoi profili social in lacrime, dopo essere stata attaccata da Whoopi Goldberg.

“Non mi interessa quanti anni hai, non posti foto così di te stessa”, Whoopi Goldeberg attacca Bella Thorne che scoppia in lacrime

Durante la celebre trasmissione tv americana “The View“, le conduttrici hanno affrontato la vicenda di Bella. Whoopi Goldberg, a sua volta attrice e vincitrice del premio Oscar per il film cult “Ghost”, non ha preso la difesa della Thorne. “Non mi interessa quanti anni hai, non posti foto così di te stessa. Se non lo sai nel 2019, questo è un problema, mi dispiace… Non puoi sorprenderti se qualcuno ti ha violato l’account, specialmente se hai delle immagini sul telefono”, ha detto la Goldberg. Poche ore dopo la Thorne è scoppiata in lacrime sui suoi profili social e ha detto di essersi sentita umiliata da Whoopi e di aver scelto di depennare la sua apparizione a The View. Inoltre, Bella ha ricordato che diverse vittime di fatti simili arrivano addirittura al suicidio e che quindi bisogna stare attenti alle parole che vengono dette.

Benjamin Mascolo: “Bella non è assolutamente colpevole di nulla”

Anche Benjamin Mascolo è intervenuto sulla vicenda, difendendo a spada tratta la fidanzata. Lo ha fatto con una serie di Instagram Stories, riferendosi a Whoopi senza citarla esplicitamente e chiamandola “Signora afroamericana”: “Ognuno è libero di scattare quel ca…o che gli pare e di tenere queste immagini nel proprio telefono. Un hacker ti entra nel telefono esattamente come un ladro ti entra in casa. Bella non è assolutamente colpevole di nulla. Questo programma invece di condannare l’hacker ha condannato Bella per il fatto di essersi scattata quelle foto. Trovo assurdo che una donna condanni un’altra donna. Benji ha anche aggiunto che Bella, prima di pubblicare di sua spontanea volontà le foto su Twitter ha contattato la polizia non ricevendo però buone notizie: “Hanno spiegato che in questi casi è praticamente impossibile impedire la diffusione del materiale. Ha deciso quindi di pubblicare lei stessa uno screen per non lasciare il potere di poterla sfruttare in mano a uno str…zo infame e criminale”.