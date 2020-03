Bella Thorne scrive a Benjamin Mascolo, un anno insieme: festa rimandata

Benjamin Mascolo e Bella Thorne, un anno insieme ma separati dal coronavirus. Festa rimandata, lei scrive al cantante

Benjamin Mascolo e Bella Thorne festeggiano un anno d’amore, ma la festa, vista la distanza tra i due, è rimandata. La chiacchierata relazione tra l’attrice statunitense e il cantante del duo Benji&Fede prosegue a gonfie vele, nonostante i sussurri del gossip non si plachino e, un giorno sì e l’altro pure, cerchino di raccontare di una situazione non sempre rosea. Di recente, circa la tanto discussa poliamorosità di Bella, si è pronunciato lo stesso Mascolo, bollando il tutto come una ‘leggenda’: “Sfatiamo questa leggenda, io e Bella non siamo in una relazione poliamorosa”, ha dichiarato l’artista. Rumors della cronaca rosa a parte, oggi la Thorne ha scritto alla sua dolce metà per il primo anno di amore. I due, per via dell’epidemia del coronavirus, non potranno celebrare assieme il lieto evento.

Benjamin: “Non vedo l’ora di festeggiare il nostro primo anno insieme”

“Ancora non ho idea di quando potremo vederci di nuovo per festeggiare il nostro anno. Desidererei essere in questo momento con la mia rockstar italiana”, ha scritto Bella nell’ultimo suo post Instagram. Pronta la risposta amorevole di Mascolo: “Ti amo così tanto. Non vedo l’ora di festeggiare il nostro primo anno insieme, e di festeggiarne tanti altri ancora! Su Face Time sì, ma comunque meglio di chiunque altro. Preparati a rimediare per tutto questo tempo perduto. Grazie per avermi sopportato, tra l’altro. Ti amo”.

Benji: “Cerco di essere meno geloso”

“Siamo fidanzati solo io e lei ma sono aperto mentalmente quando si tratta di lei e altre donne. Cerco di essere meno geloso”, ha dichiarato nei giorni scorsi il cantante a proposito della love story con l’attrice americana, la quale, pochi mesi fa, in un’intervista rilasciata a Cosmopolitan, fece anch’essa chiarezza in merito alla sua posizione sentimentale. “Solo con Ben, non sto vedendo nessuna ragazza“. Tempo prima, la Thorne scatenò il gossip pubblicando una foto sui social che la ritraeva in dolci effusioni con un’altra donna.