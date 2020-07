Benjamin e Bella Thorne, proposta matrimonio: gossip esplode dopo video

Non hanno fatto in tempo a riabbracciarsi in Messico che già si parla di matrimonio tra i sempre più innamorati Bella Thorne e Benjamin Mascolo. O meglio, se ne parlava da parecchio, ancor prima della quarantena, ma pare che tra non molto non saranno più soltanto pettegolezzi, voci di corridoio e indiscrezioni. E il motivo sta proprio negli ultimi movimenti social dell’attrice e cantante che nel week end si è mostrata su Instagram in forma smagliante mettendo in evidenza un accessorio che lascia poco all’immaginazione. Soprattutto se pensate che mentre lo faceva Bella scriveva anche un commento piuttosto allusivo. Veniamo al dunque.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne, proposta di matrimonio in arrivo? La cantante ambigua su Instagram

Bella e Benji sono rimasti separati per circa cinque mesi – lei era negli Stati Uniti, lui in Italia – a causa del Covid-19 che ha impedito qualsiasi tipo di spostamento; questo non ha indebolito il rapporto, anzi ha contribuito a rafforzarlo, visto che quando si sono incontrati in Messico, a Cabo San Lucas, i due sono apparsi felicissimi come due adolescenti al loro primo appuntamento. Che abbiano iniziato a parlare di matrimonio proprio in Messico? Oppure ci stanno pensando da pochissimo tempo? Chissà; fatto sta che Bella si aspetta una proposta nell’immediato, e l’ha fatto capire ai follower pubblicando la storia di cui vi abbiam parlato all’inizio.

Bella e Benji, un solitario dopo la quarantena: il post Instagram che fa esplodere il gossip sul matrimonio

Potete ben vederlo qui di seguito: Bella si è ripresa indossando un solitario all’anulare sinistro. Qualcuno di voi potrebbe pensare che sia soltanto un anello e che siamo stati noi a volerci vedere qualcosa di più; peccato che la cantante e attrice abbia commentato con un allusivo “soon to be” che ha fatto credere a non pochi fan che ben presto Benji le farà una proposta di matrimonio. Non è la prima volta tra l’altro che Bella fa allusioni di questo tipo, ed è per questo che i suoi fan non stanno più nella pelle: già tempo fa parlò di una proposta che sarebbe arrivata molto presto da parte di Mascolo. Altro che rottura! Se ne sapremo di più ovviamente vi aggiorneremo.