Bella da morire 2: le novità sulla seconda stagione

Bella da morire 2: ci sarà la seconda stagione?

Grande successo per la serie televisiva Bella da morire. Cristiana Capotondi ha conquistato tutti con il suo personaggio, Eva è una donna impulsiva, passionale, ma soprattutto determinata. Colei che non si è arresa e che ha voluto trovare la verità ad ogni costo. Quando i telespettatori si fidelizzano fin dalla prima puntata non c’è da stupirsi se li ascolti superano i 5 milioni ogni serata. Basteranno i risultati dello share per avere la seconda stagione? Al momento non sono arrivate conferme da parte della Rai. Non si sa, quindi, se verrà realizzata anche la seconda serie di Bella da morire. Eva potrebbe lavorare ad un nuovo caso in una ipotetica nuova stagione, sicuramente non mancherà il materiale su cui lavorare agli sceneggiatori.

Bella da morire: cosa dicono i telespettatori

Dalla prima puntata in tanti si sono consultati sul web per cercare di indovinare il possibile colpevole dell’omicidio di Gioia. Quando le indagini sembravano ormai concluse, un colpo di scena cambiava le carte in tavola. Molti si sono appassionati alla serie e adesso ne vorrebbero un’altra. Nessuna conferma da parte della Produzione e di Rai fiction, ma su Twitter i telespettatori fanno sentire la propria voce. “Io già faccio il tifo per una seconda serie di Bella da morire“; “Questa fiction mi è proprio piaciuta, non vedo l’ora che di vedere il finale e spero che facciano una seconda stagione“; “Io ve lo dico già da ora: dateci la seconda stagione“. Sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter durante la messa in onda dell’ultima puntata.

Bella da morire: dove guardare le repliche

Non sappiamo ancora se verrà realizzata una seconda stagione di Bella da morire, ma di una cosa siamo certi, chi vorrà potrà riguardare tutte le puntate su Rai Play in qualsiasi momento. Chi avesse perso la quarta, nonché ultima, puntata della serie televisiva con Cristiana Capotondi, Lucrezia Lante Della Rovere e Mattero Martari, potrà rivederla su Rai Premium in prima serata martedì 7 aprile, oppure in seconda serata venerdì 10 aprile.