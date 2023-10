Belen, voci parlano di vendetta su Stefano: e a Milano urlano a Elio

Belen sta davvero bene con Elio o ostenta felicità per far capire a Stefano che non ha più bisogno di lui?

Girano sospetti che la relazione di Belen con Elio Lorenzoni sia frutto di una vendetta nei confronti dell’ex Stefano De Martino. Secondo quanto riportato da Dagospia sembra che la showgirl voglia mostrare a tutti i costi quanto stia bene con il nuovo partner, ostentando.

Il sito di gossip ha rivelato anche che la gente urla per strada al ragazzo che “ha cuccato bene”. Belen nel frattempo su Instagram non rinuncia a dediche speciali per il partner. “Auguri a te che sei l’immenso per me“, aveva scritto in occasione del compleanno.

Ogni giorno lei dedica almeno una story o un post al suo nuovo amore e si sospetta quindi che voglia ostentare felicità. Forse un modo per attirare l’attenzione di De Martino?

La sparizione dai social e la storia con Elio

Belen è tornata sui social 15 giorni fa dopo un lungo periodo di pausa. Sono state tante le voci che sono circolate in questi giorni, in molti si sono chiesti se fosse successo qualcosa. Si sono diffusi rumors anche di un possibile ricovero della showgirl. Poi la notizia del trasferimento a casa di Elio, lasciando i figli a Milano con i propri padri: Stefano e Antonino.

Ora sembra però che la showgirl stia meglio, infatti posta spesso scatti di lei in giro, in compagnia o dei bambini o di Elio. Con lui ha passato anche un weekend romantico, pochi giorni fa, in montagna, lontano dallo stress cittadino.

Si è sospettato spesso che Elio volesse sfruttare la popolarità di Belen per emergere, ma in realtà lui sembra molto discreto. Il ragazzo ha anche reso privato il suo profilo Instagram , forse anche per tutelare la storia, anche se è difficile stando al fianco di un personaggio celebre come Belen.

Belen ricoverata a Padova?

Qualche settimana fa in molti hanno parlato di “periodo difficile” per la showgirl. Anche Fabrizio Corona a Domenica In aveva ribadito questa cosa. Su una presunta malattia Belen non ha mai detto nulla, però la sparizione dai social ha spaventato molto i fan. Poi l’indiscrezione: la showgirl è stata vista in una clinica privata a Padova, la stessa dove partorì.