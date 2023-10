Belen “in una clinica privata a Padova”: cause e origini dei problemi

Belen Rodriguez sta attraversando un periodo tanto complesso quanto difficile dal punto di vista personale: la voce circola da giorni ed è stata avallata anche da Fabrizio Corona, amico stretto nonché ex compagno della showgirl argentina. Di recente è inoltre trapelata un’altra indiscrezione (pure in questo frangente la modella non ha confermato né smentito) che sostiene che la Rodriguez si sia trasferita a Brescia dal nuovo compagno Elio Lorenzoni, per staccare la spina e riflettere. I figli (voce sempre né confermata, né smentita) sarebbero a Milano, accuditi dai nonno, dagli zii e dai rispettivi padri, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. A tali ricostruzioni se ne è aggiunta un’altra nelle ultime ore: la conduttrice sudamericana in questo momento si troverebbe in una clinica privata di Padova.

Il Gazzettino, testata veneta, ha provato a sapere qualcosa di più sulla vicenda ed ha contattato la struttura in cui alloggerebbe Belen. “Non parliamo, non diamo informazioni sui pazienti”, hanno tagliato corto dalla clinica. Strano che non abbiano smentito seccamente che la showgirl non fosse una loro paziente. O forse non è così strano perché la Rodriguez, effettivamente, si trova nella clinica?

Come sta e quali problemi ha la showgirl?

Quel che è certo è che Belen, da circa due settimane, non si mostra sui social, se non per fare delle sponsorizzazioni. Un fatto assai strano visto che da sempre è parecchio attiva sui suoi profili. Pochi dubbi sul fatto che stia attraversando un periodo delicato. I ben informati sostengono che la fine del matrimonio con Stefano De Martino, avvenuta in concomitanza con la sua estromissione dai programmi Mediaset, abbia mandato in crisi la modella.

Fabrizio Corona, ospite a Domenica In, e quindi in diretta nazionale sulla rete ammiraglia della Tv di Stato, ha dichiarato che l’amica in questo momento “è molto fragile e non sta bene”, aggiungendo che ha bisogno di aiuto. Non è chiaro quale sia il suo problema, ma si mormora che possa essere legato a un malessere psicofisico dettato dal difficoltoso periodo attraversato. A riprova che la showgirl è in una fase delicata, c’è anche il vistoso dimagrimento che l’ha vista protagonista negli ultimi giorni