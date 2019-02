Belen, un video sui social scatena la polemica: la replica della Rodriguez

Belen Rodriguez criticata sui social: il video che ha scatenato la polemica ed ha spinto la showgirl ad intervenire

Chi usa frequentemente i social sa benissimo che basta pochissimo per scatenare la polemica (su un fatto, un personaggio, una persona etc.). Più si è popolari e famosi, inoltre, e maggiori sono le possibilità che una cosa del genere accada. Parole fraintese, scatti criticati e post commentati negativamente per chissà quale motivo o convinzione, questo accade quotidianamente sul web. Una cosa del genere, poche ore fa, è capitata a Belen Rodriguez su Instagram. Per via di un breve video condiviso sul suo profilo personale la showgirl è stata pesantemente criticata. L’argentina, mentre nella maggior parte dei casi ha dimostrato di essere una persona che lascia correre e non da retta ai giudizi negativi, questa volta di stare in silenzio non ne ha avuto voglia.

Belen Rodriguez: tutta la verità dietro il video criticato

Un breve video selfie dove Belen si mostra mentre sorride, è bastato questo per spingere un utente ad attaccare la Rodriguez su Instagram. “Sei di un egocentrismo puro” ha scritto la persona in questione “Ma quando cresci? Nemmeno mia figlia di 16 anni fa post così stupidi ma, in fondo, è tutta questione di intelligenza”. La risposta di Belen? “È tutta una questione di intelligenza, sono d’accordo. Nel sapere osservare” ha replicato l’argentina “Non ti sto facendo vedere due te..e, che mi andrebbe bene lo stesso, ma ti sto facendo vedere i miei occhi sereni, che dicono un sacco di cose, raccontano un sacco di storie”.

Visualizza questo post su Instagram Sonrisas Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Feb 18, 2019 at 10:44 PST

Belen Rodriguez serena e felice: tutto merito del ritorno di fiamma con Stefano De Martino?

Nel messaggio lasciato in risposta al suo haters, in fine, Belen Rodriguez ha aggiunto: “Sorrido in camera lenta perché così dura ancora di più l’energia spettacolare che sprigiona un sorriso, e poi mi coccolo i capelli perché bisogna imparare a volersi bene”. Il buon umore e il sorriso che Belen oggi sfoggia è forse merito del ritorno di fiamma con Stefano De Martino?