Belen Rodriguez pazza di Luna Marì, la figlia avuta un anno e mezzo fa da Antonino Spinalbese. Da quel luglio 2021 sono cambiate tantissime cose: la love story con lo spezzino è giunta al capolinea, lasciando spazio a un tanto inatteso quanto romantico ritorno in love con Stefano De Martino, padre del suo primogenito Santiago. Oggi la Rodriguez e il marito sono impegnatissimi in tv, conducendo programmi di punta. Anche Spinalbese sta tentando la strada televisiva. E infatti al momento è uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip. Inevitabile che in questa fase, sia Belen a prendersi cura in tutto e per tutto della piccola Luna. Coccole, carezze e dolcezze sono all’ordine del giorno. Nelle scorse ore la showgirl ha deciso di condividere con la sua sterminata fanbase Instagram alcuni momenti teneri vissuti con la piccina. I fan hanno apprezzato, travolgendola di commenti. E un dettaglio non è passato inosservato…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

“Quanto sei bella Lunita!”, la chiosa di ‘Belu’ in omaggio al video con la figlia. Immediatamente i suoi ‘seguaci’ si sono scatenati, ricoprendo di commenti il filmato. E in tantissimi, vedendo Luna Marì crescere, trovano che la piccina sia uguale identica a papà Antonino. “Uguale”, “Due gocce d’acqua”, “Si, è proprio figlia di Spinalbese”, “Tutta il papà”, etc, etc. Sono stati molti gli utenti che hanno notato che la piccina assomigli molto al padre.

A proposito dell’ex parrucchiere: pochi giorni fa al GF Vip Antonino ha avuto una crisi, confidando a Oriana Marzoli che gli manca parecchio la sua bimba. La venezuelana, di tutta risposta, gli ha detto che a lei manca il suo cane. Un’uscita che ha lasciato di sasso il giovane il quale ha deciso di chiudere con la donna sudamericana, con la quale ha avuto un flirt nella Casa più spiata d’Italia. “Troppo superficiale”, ha chiosato Spinalbese nello spiegare il perché crede di aver preso un abbaglio con la Marzoli.

Tornando a Belen, da quando l’ex è approdato nel popolare reality show di Canale Cinque, non ha commentato in alcun modo le sue vicende. Si mormora che la decisione dello spezzino di partecipare al programma non sia stata ben vista dall’argentina che aveva preventivato che si sarebbe trovata, suo malgrado, al centro del gossip. E, infatti, così è stato.