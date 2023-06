Belen via da Mediaset, parla l’amico Corona: “Ecco la verità”

L’ex re dei paparazzi ha parlato del futuro televisivo della sua ex fidanzata Belen con la quale è in ottimi rapporti

Belen Rodriguez senza programmi a Mediaset. Negli ultimi giorni è emerso che la modella argentina non sarà più nei cast di Tu si que vales e de Le Iene. La notizia non ha trovato conferme ufficiali, ma neppure smentite. A parlare della vicenda, nelle scorse ore è stato l’ex compagno della sudamericana, Fabrizio Corona che ha sempre mantenuto ottimi rapporti con la conduttrice. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato che è vero che Belen non sarà più impegnata nelle due sopra menzionate trasmissioni del Biscione, volendo però puntualizzare un paio di questioni.

Fabrizio Corona parla delle scelte professionali dell’ex fidanzata

Nei giorni scorsi qualche portale ha sussurrato che la Rodriguez sarebbe rimasta senza show per volontà di Pier Silvio Berlusconi. Corona ha invece spiegato che ci sarebbero altre dinamiche dietro alla faccenda. “Belen non è stata cacciata da Tu Si Que Vales, se ne è andata lei dopo 9 anni, ha deciso lei per scelte sue”, ha dichiarato l’imprenditore, avallando l’ipotesi che va per la maggiore (anche Dagospia, che ha lanciato la notizia, ha infatti rimarcato che è stata l’argentina a dire stop)

Capitolo differente per quel che riguarda il programma di Davide Parenti. “A Le Iene invece è stata imposta un’altra persona, non è vero che è stata cacciata da Pier Silvio Berlusconi”, ha scandito Corona. Quell’altra persona dovrebbe essere la giornalista Veronica Gentili, volto di Controcorrente, talk show di Rete Quattro.

Il 4 luglio Mediaset svelerà i propri piani

Per sapere con certezza il futuro di Belen e chi condurrà Le Iene si dovrà attendere il 4 luglio, data in cui Mediaset prensenterà ufficialmente le proprie carte per quel che riguarda i palinsesti della prossima stagione. Restando in tema Tu si que vales, nelle scorse ore, Dagospia ha lanciato un’altra news curiosa: pare che Teo Mammucari non farà più parte della giuria, al suo posto Maria De Filippi avrebbe chiamato la sua amica Luciana Littizzetto. Confermati invece Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, che sarà nuovamente la “voce popolare” del programma.

Tornando al futuro televisivo di Belen, non è detto che non possano saltar fuori nuove proposte. Dall’altro lato non è nemmeno detto che ci sarà un progetto per lei. Nel frattempo la Rodriguez continua a curare i suoi affari di influencer e imprenditrice.