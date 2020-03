Belen a Verissimo: “Stefano? Si può perdonare”, poi frecciatina a Iannone

Belen Rodriguez a Verissimo parla del secondo matrimonio con Stefano De Martino

Belen Rodriguez è tornata a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 7 marzo 2020. La soubrette argentina ha raccontato a Silvia Toffanin l’armonia ritrovata con il marito Stefano De Martino, con il quale è stata separata per un lungo periodo. Da circa un anno, però, Belen e Stefano sono di nuovo una coppia. Più complici e uniti che mai, tanto che presto potrebbero allargare la famiglia con un secondo figlio dopo il piccolo Santiago, che ha quasi 7 anni. Nel salotto del programma di Canale 5 Belù ha spiegato in che modo è riuscita a riallacciare i rapporti con il conduttore napoletano. Rapporti che, in fondo, non si erano mai interrotti del tutto.

Le nuove dichiarazioni di Belen Rodriguez a Verissimo

“Posso dire di essere tanto felice”, ha premesso Belen a Verissimo. “Non lo dico ad alta voce perché ho sempre paura delle perdite, ma si può perdonare, anche se è difficile, e si può ricominciare. L’amore non si può mettere in pausa. Puoi fare finta per un po’, ma poi devi accettarlo”, ha chiarito. Su Stefano De Martino la Rodriguez ha poi aggiunto: “Lui per me è oltretutto un amico. Ama i miei difetti e mi fa divertire tantissimo. Inoltre, anche se a volte mi fa arrabbiare, riesce a sdrammatizzare quei momenti in cui io sono più nostalgica”. Prima di ritrovare il marito la sud americana ha trascorso degli anni piuttosto dolorosi. Anni in cui la vicinanza di Andrea Iannone non è riuscita a colmare quel vuoto che faceva soffrire Belencita.

Belen ha sofferto molto prima di ritrovare Stefano

“Per tre anni ho veramente smarrito me stessa. Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro. Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste”, ha ammesso Belen. Proprio in quel periodo la Rodriguez era legata ad Andrea Iannone. Una relazione che, è evidente a tutti, non è riuscita a fermare l’amore che Belen ha sempre provato per Stefano De Martino.

Belen e Stefano verità sul secondo matrimonio

Sui recenti gossip che parlano di un secondo matrimonio di Belen e Stefano, ha Rodriguez ha così replicato: “No, non è vero. All’inizio ne avevamo parlato, ma la verità è che se mai dovessimo rifarlo, sarà un matrimonio per pochi amici, quelli veri”.