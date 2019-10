Belen Rodriguez a Mattino5: la verità sulle seconde nozze con Stefano

Belen Rodriguez in diretta a Mattino 5: la verità sul secondo matrimonio con Stefano De Martino e sui paparazzi

In diretta a Mattino 5 oggi arriva la chiamata di Belen Rodriguez. La nota showgirl argentina non può non parlare delle presunte seconde nozze con Stefano De Martino, di cui da mesi si parla. Ma prima si parla della questione legata ai paparazzi. È sicuramente uno dei volti che attrae di più i fotografi. Per tale motivo, si è ritrovata spesso a discutere animatamente con loro. Ora a Mattino 5 rivela di aver sofferto tantissimo per questa situazione e riprende ciò che aveva dichiarato Maurizio Sorge in trasmissione. La showgirl si dice dispiaciuta del fatto che il fotografo vada a dire in giro che ci sono delle collaborazioni e che alcuni Vip vengono anche pagati per le paparazzati. Belen ci tiene a precisare che questo non è mai stato il suo caso. A questo punto, si apre un siparietto simpatico tra Sorge e la Rodriguez. I due, infatti, non hanno un cattivo rapporto, tanto che il fotografo per la prima volta le chiede scusa per le sue azioni, precisando che Belen è una delle Vip che non ha mai cercato in continuazione i paparazzi.

Belen Rodriguez decide di farsi da parte e poi cerca di smentire le nozze con De Martino

“Corona mi diceva di non dire niente a Belen, che non lo sa”, dichiara Sorge riferendosi al periodo in cui Fabrizio e la Rodriguez erano una coppia. Pare che Corona avesse un accordo con Sorge per alcune foto e la showgirl argentina non ne fosse a conoscenza. Ultimamente, però, Belen ammette di non essersi più ritrovata sotto casa i fotografi. “Io decido come mamma e come signora, di farmi un po’ da parte. Se io volevo dare 10 notizie nuove lo facevo, sinceramente queste notizie non le voglio dare. Basta sono serena sono felice, lavoro un po’ davanti alle telecamere e un po’ dietro le quinte”, confessa la Rodriguez in diretta. Ma ecco che arriva la domanda tanto attesa dalla Panicucci: si sposerà per la seconda volta con De Martino. Inizialmente, Belen smentisce: “Non è un preventivo, se un giorno me lo chiede mio marito..”.

Belen Rodriguez, manca la proposta di Stefano De Martino per il secondo matrimonio

Belen sembra smentire inizialmente le seconde nozze con De Martino. Ma poi: “Se ci sarà la proposta, il matrimonio ci sarà, sposerò Stefano”. Dunque, mancherebbe solo la proposta di matrimonio! Intanto, la Rodriguez prende l’occasione per ringraziare la Panicucci. In particolare, la showgirl ci tiene a dirle grazie per averla difesa a Mattino 5 qualche puntata fa .