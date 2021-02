Belen, Verissimo: l’intervista e quel dettaglio del viso che non sfugge

Belen Rodriguez a ruota libera a Verissimo dove ha raccontato i dettagli relativi alla sua seconda gravidanza. La notizia ormai è nota da tempo: la showgirl argentina dopo il naufragio sentimentale con Stefano De Martino ha allacciato una relazione con Antonino Spinalbese, con il quale è in dolce attesa di una bimba che si chiamerà Luna Marie.

Nell’apparizione nel salotto di Silvia Toffanin, la Rodriguez è sbarcata con un candido e lungo abito bianco, tacco nero, coda sfolgorante e sorriso mellifluo. I telespettatori, però, hanno notato un altro dettaglio. Osservando i primi piani della modella, in tantissimi su Twitter hanno sostenuto che il suo labbro superiore sia stato ritoccato con la chirurgia plastica. E in effetti le labbra della showgirl sono sembrate parecchio gonfie. Nulla di male, anche se diversi utenti, pur riconoscendo l’innata bellezza di Belen, le hanno consigliato di rallentare con la i ritocchini estetici.

Belen: la replica alle critiche e la reazione di Santiago alla sua seconda gravidanza

Belen ha speso delle parole anche sulle critiche ricevute negli ultimi mesi, sottolineando che tra donne e uomini si continuano a fare distinzioni nell’opinione pubblica. In particolare ha sostenuto – e a ragione – che il mondo rosa è sempre messo sotto giudizio quando si tratta di nuove relazioni e amori, mentre i maschi godono di maggior credito.

Capitolo Santiago: come ha preso il piccolo il fatto che mamma ha un nuovo compagno e presto diventerà genitore? Benone, ha assicurato Belen, che ha spiegato che proprio Santi, prima di capire che con Spinalbese fosse decollato l’amore, le ha consigliato di fidanzarsi.

Belen si può risposare? La showgirl argentina fa chiarezza sulla sua situazione ‘burocratica’

Silvia Toffanin ha infine chiesto alla modella se nutra il desiderio di ri-sposarsi e soprattutto se in questo momento può farlo. “Potresti sposarti? Parlo a livello burocratico”, ha domandato la conduttrice. “Qualche mese ancora e sì. Sono dell’idea di sposarmi tutti i giorni, però a livello burocratico poi, come mi è già successo, ci finiscono di mezzo avvocati e altro. Si all’idea del matrimonio, no a quella di un contratto”, la chiosa della Rodriguez. Insomma, per il momento l’amore c’è, così come c’è una creatura amorevole che sta crescendo nel suo grembo. Tutto il resto è noia, comprese le pratiche di un eventuale e futuro matrimonio.