Belen vende i suoi capi, dagli stivali a 10 euro ai pantaloni a 8: la lista di tutti gli articoli acquistabili

Belen Rodriguez si sta preparando a traslocare e, per l’occasione, sta facendo un po’ di “piazza pulita” nel suo guardaroba. La modella argentina ha deciso di alleggerire un po’ la sua cabina armadio, aprendo un canale Vinted e rendendo disponibili per l’acquisto online alcuni suoi abiti e alcune sue calzature. Ci sono anche articoli nuovi di zecca, con ancora il cartellino attaccato. In totale, l’influencer ha messo in vetrina 15 capi d’abbigliamento. Si passa da prezzi irrisori, come ad esempio un paio di stivali venduti a 10 euro oppure un paio di pantaloni “regalati” a 8 euro, a cifre più corpose, come nel caso di un maglione griffato Isabel Marant, che è comprabile sborsando 400 euro.

Belen Rodriguez vende i suoi vestiti e i suoi stivali su Vinted

“Ci siamo, il mio profilo è pieno e zeppo di cose… scatenatevi! Date una seconda vita ai miei capi!”, ha scritto l’ex moglie di Stefano De Martino in una storia pubblicata su Instagram. Nel post è presente il link che rimanda direttamente al suo profilo Vinted dove si possono visionare tutti i capi a cui la showgirl sudamericana ha deciso di rinunciare.

Di seguito la lista dei vestiti e degli stivali venduti da Belen con i relativi prezzi:

Maglione fantasia Isabel Marant, 400 euro (capo mai usato ancora provvisto di cartellino)

Stivali in denim The Attico, numero 38,5: 500 euro capo mai usato ancora provvisto di cartellino

Felpa crop grigia Mar de Margaritas, 15 euro

Gilet Beige Face to Face Style, 20 euro

Pantaloni multicolore, 8 euro

Cardigan verde di lana Chalayan, 25 euro

Golf azzurro scollo a V Paul Lame

T-shirt lana aperta sulla schiena Bluemarine, 35 euro

Stivali neri con punta squadrata Rick Owens, numero 37: 100 euro

Maglione fantasia Saint Barth, 35 euro

Golf blu Balmain, 90 euro

Stivali neri camoscio, numero 38: 10 euro

Stivali alti color marrone, numero 37,5: 25 euro

Camicia floreale Guess, 15 euro

Camicia a righe con corsetto Jacquemus, 100 euro

Chi è interessato agli abiti e alle calzature proposte dalla modella deve accedere alla piattaforma Vinted e dirigersi sull’account belen.rodriguez22. Alcuni capi risultano già venduti, altri sono ancora disponibili.