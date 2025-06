Belen vede “Elena Barolo dal parrucchiere e va via”, la reazione dell’ex velina

Aria tesa tra Belen Rodriguez ed Elena Barolo, ex velina di Striscia la Notizia. Questo almeno è ciò che racconta Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, nella rubrica ‘Chicchi di gossip’. La scorsa settimana il giornalista ha spiegato che, secondo le informazioni in suo possesso, Antonino Spinalbese e Barolo avrebbero avviato una frequentazione dopo essersi conosciuti a The Couple, sfortunato reality show in onda su Canale 5 e chiuso in anticipo per via degli ascolti disastrosi. Ma si torni a Belen: che cosa sarebbe accaduto nei giorni scorsi? Pare che la showgirl argentina abbia fatto tappa nel salone in cui lavora l’ex compagno Antonino, nonché padre di sua figlia Luna Marì. Qui si sarebbe imbattuta nella Barolo, ma, per evitare di incontrarla, avrebbe levato anzitempo le tende.

Elena Barolo e Belen Rodriguez si incrociano da Antonino Spinalbese

“Belen evita la Barolo – scrive Parpiglia -. Elena pochi giorni fa, è andata da Antonino per sistemarsi i capelli e poco dopo è arrivata Belen, che però non ha voluto incrociare l’ex velina. Ha preferito tornare in un altro momento. Chi era presente durante il “quasi” incontro ha descritto la Rodriguez molto nervosa. Come mai? In tutta risposta la Barolo, non appena saputo il fatto, ha postato una storia ammiccante con Spinalbese”.

L’indiscrezione, per il momento, non ha trovato né conferme né smentite da parte delle dirette interessate. E probabilmente non ne troverà nemmeno in futuro.

Belen al centro del gossip

Da settimane Belen è tornata prepotentemente al centro del gossip, finendo per essere chiacchierata per svariate questioni. Quella che desta maggiormente curiosità è il rapporto attuale con la sorella Cecilia Rodriguez e suo marito Ignazio Moser. Sempre Parpiglia ha sussurrato che il trentino e la cognata avrebbero azzerato i rapporti, sia quelli umani sia quelli professionali. Anche su tale indiscrezione nessuno dei diretti interessati è intervenuto per smentire o confermare. Per quel che riguarda il legame con la sorella, qualcosa di piuttosto grave sarebbe capitato, ma nessuno è riuscito a risalire ai motivi che avrebbero innescato l’allontanamento.

Sempre di recente Belen ha fatto parlare di sé per via di una lunga intervista rilasciata a Chi Magazine, a cui ha confidato di essere single e addirittura casta da mesi, vale a dire da prima dell’inizio dell’ultimo inverno. L’ultima frequentazione di cui si ha notizia è stata quella con l’ingegnere di origini siciliane Edoardo Angelo Galvano. Con l’uomo si vede ancora, come dimostrato da alcune recenti paparazzate. Sembra però che lo frequenti in amicizia.