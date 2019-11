Belen e i tutorial di trucco? C’entra Stefano: svelato l’obiettivo della coppia

Belen senza trucco su Instagram: l’idea dei tutorial di bellezza è di Stefano De Martino

Non è una novità: da qualche tempo Belen Rodriguez ha deciso di diventare una beauty influencer. Da settimane sul suo account Instagram è possibile ammirare diversi tutorial di trucco. Tutorial che sono immediatamente piaciuti alle follower e soprattutto alle aziende, che hanno sommerso la soubrette argentina di nuovi prodotti e collaborazioni. Stando a quello che si legge sul settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 27 novembre, a spingere Belen a percorrere questa strada sarebbe stato il marito ritrovato Stefano De Martino. Un modo, secondo il ballerino, per avvicinare di più la 35enne al pubblico ma soprattutto per lanciare un nuovo prodotto legato alla cosmetica.

Belen e Stefano pronti a diventare soci in affari

Dopo aver ricostruito il loro matrimonio, dunque, Belen e Stefano sono pronti a diventare soci in affari. Per entrambi non è la prima volta nel mondo dell’imprenditoria. In passato la Rodriguez gestiva un ristorante mentre De Martino un negozio di abbigliamento. Ora i due vogliono unire le forze e lanciarsi nella cosmetica, uno dei settori più in crescita in Italia e nel resto del mondo. Per ora la strategia di Belen appare vincente: i suoi consigli di bellezza sono molto seguiti e in poco tempo i follower su Instagram sono aumentati in maniera considerevole.

Belen Rodriguez attiva nel sociale con Cecilia

Non solo moda e bellezza, Belen Rodriguez è molto attiva anche nel sociale. Qualche giorno fa ha riscosso grande successo l’evento benefico organizzato con la sorella minore Cecilia.