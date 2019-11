Belen e Cecilia, boom a Milano con il Sister Market: le parole della showgirl

Belen e Cecilia Rodriguez, a Milano fanno il botto con il Sister Market. E la showgirl argentina commenta così

Che bella iniziativa quella di Belen e Cecilia Rodriguez! Le due sorelle hanno deciso di organizzare un mercatino, di vendere i loro abiti ed accessori per una buona e giusta causa: raccogliere dei fondi per i bambini del Centro Maria Letizia Verga di oncoematologia pediatrica presso l’ospedale San Gerardo di Monza. Quindi ieri, a Milano, le due Rodriguez hanno inaugurato il Sister Market, uno spazio prezioso dove hanno messo in vendita parte dei loro guardaroba. Il tutto è stato pensato da loro con l’aiuto dell’Associazione Donatori Midollo Osseo. Qual è stato il risultato di questo progetto? Un grande, grandissimo successo!

La lunga fila al Sister Market per comprare i vestiti di Belen e Cecilia

Solamente ieri, per entrare nel Sister Market, dove Belen e Cecilia erano presenti, bisognava fare una fila lunghissima. Fila documentata dai tanti fan delle due modelle che si sono detti addirittura increduli per quello che stava succedendo. Nonostante la pioggia e il maltempo tantissime persone si sono ‘avventurate’ per raggiungere il mercatino benefico, fare acquisti e, perché no, scattare anche qualche selfie con le loro beniamine. Le Rodriguez poi, come sempre, sono state super disponibili per scambiare qualche chiacchiera, un abbraccio e qualche bacetto con le loro fan (piccoline e grandi). Da lì è passato anche Stefano De Martino e stamane, invece, insieme a Cecilia c’era Ignazio Moser, il suo fidanzato. Tra i pezzi messi in vendita anche abiti ed accessori storici delle due sorelle. Insomma questa è un’occasione ottima sia per arricchire il proprio guardaroba con qualcosa di unico e sia per compiere una buona azione.

Belen Rodriguez: “Successo strepitoso! Non ce lo aspettavamo”

È stato, ed è, davvero un grandissimo successo. E sicuramente i fondi che verranno raccolti saranno davvero tanti. L’operazione Rodriguez è dunque ben riuscita. Probabilmente, però, le sorelle non si aspettavano questo risultato così favoloso. Tant’è che proprio Belen ha così commentato: “Davvero un successo strepitoso! Siamo troppo felici! Così tanto non ce lo aspettavamo!”. In foto, la lunga fila dinnanzi al Sister Market e le parole della showgirl argentina.