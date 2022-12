Belen Rodriguez al servizio di Michelle Hunziker. Le due star della tv italiana sono apparse in un curioso video pubblicato su Instagram in cui si vede la modella argentina truccare la conduttrice svizzera in modo originale e con colori mai sperimentati prima dall’ex moglie di Tomaso Trussardi. Ovviamente Belen ha usato i prodotti Goovy, ossia gli articoli del brand beauty di cui è titolare propria la 45enne elvetica. Come è andata la Rodriguez nel ruolo di Make-Up Artist? Benone, visto che il risultato ha entusiasmano Michelle. A monitorare la sudamericana ci sono state anche le truccatrici che solitamente truccano la Hunziker, le quali hanno apprezzato il lavoro della Rodriguez, non rinunciando a qualche battutina spassosa.

Belen ha deciso di usare diverse tonalità di marroncino per mettere in risalto gli occhietti di Michelle. Una soluzione che la Hunziker non ha mai preso in considerazione. “Mai avrei usato questo colore su di me”, ha raccontato dando comunque fiducia all’argentina, la quale è stata anche simpaticamente pungolata dalla truccatrici ‘ufficiali’ della svizzera: “Io e Cristina ci stiamo chiedendo: ce la farà Belen a tirare fuori questi occhietti piccoli?”. A lavoro concluso la risposta è stata sì. La timoniera de Le Iene ha fatto un ottimo lavoro. “Mi sono fatta truccare da Belen ed è stata una cosa sconvolgente”, ha chiosato Michelle, più che soddisfatta dell’operato dell’amica.

Il video, sui social, è stato commentatissimo. In molti sono rimasti piacevolmente sorpresi dalla maestria della Rodriguez al trucco. Ovviamente non sono nemmeno mancate le critiche. C’è chi ha definito pessimo il lavoro svolto da Belen. Ora, i gusti sono gusti e un trucco può piacere o meno. Descrivere però con “pessimo”, “fa cag**re”, “schifo” è roba da odiatori seriali. E soprattutto è roba non aderente alla realtà in quanto Belen ci sa fare eccome. Fine della discussione.

Ma perché la Hunziker ha scelto Belen per siffatto esperimento? Presto detto: le due conduttrici sono molto amiche, si stimano a vicenda e nutrono dell’affetto reciproco. Un rapporto che va al di là dell’ambito professionale. Michelle è anche molto amica di Ilary Blasi con la quale sta trascorrendo il ponte dell’Immacolata a St. Moritz. L’ex moglie di Francesco Totti è in dolce compagnia: con lei c’è la nuova fiamma, il tenebroso Bastian.