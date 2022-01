Belen tra il ritorno in love con Stefano e quello in tv: dove la vedremo

Belen Rodriguez ha “scelto la felicità”, citando uno dei suoi ultimi post social, in cui si è immortalata gaudente. La modella argentina sta affrontando la rottura sentimentale con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto la figlia Luna Marì lo scorso luglio. Nel frattempo si fanno sempre più tambureggianti le voci che la rivorrebbero in love con Stefano De Martino (diverse paparazzate sembrano provare che il feeling sia ri-decollato tra i due ex coniugi). Oltre a ciò la showgirl sudamericana si appresta a tornare in televisione, su Canale Cinque. A renderlo noto è TvBlog, che scrive che la 37enne sarà tra i protagonisti del one woman show di Michelle Hunziker.

La serata in cui la conduttrice svizzera, fresca di separazione con Tomaso Trussardi, sarà alla guida di un programma tutto suo dovrebbe essere collocata da Canale Cinque in palinsesto tra il 16 e il 23 febbraio. E, secondo quanto riferisce TvBlog, prenderà parte allo spettacolo prodotto da Ballandi Multimedia anche Belen Rodriguez. Se la notizia fosse confermata, l’ospitata segnerebbe il ritorno sul piccolo schermo della showgirl che, in video, non si è più vista da quando si è concluso Tu si que vales.ù

Michelle Hunziker e Belen: la gaffe controversa di cui fu protagonista la Rodriguez

D’altra parte Belen e Michelle si conosco bene. Nel 2016 l’argentina fu chiamata da Antonio Ricci a spalleggiare la svizzera alla conduzione di Striscia la notizia. In quel periodo ci fu anche un qui pro quo innescato da alcune dichiarazioni controverse della Rodriguez. La gaffe si consumò quando Belen, adirata con dei paparazzi, sbottò così: “Michelle va in depressione se non ha i paparazzi attorno! Lo sapete bene, lei ha sempre il sorriso”. Un’uscita infelice. La stessa sudamericana si rese conto in fretta dello scivolone e si scusò pubblicamente con la collega.

L’indiscrezione della presenza di Belen nello spettacolo di Michelle spinge a credere che quell’episodio non ha lasciato strascichi nel rapporto tra le due donne. Per quel che riguarda lo show della Hunziker, il titolo (come ha fatto sapere SuperGuidaTv) dovrebbe essere ‘Michelle Impossible’, ossia una parodia della saga cinematografica hollywoodiana con protagonista Tom Cruise. Oltre a Belen, tra i papabili ospiti big, ci dovrebbero essere Maria De Filippi e il tandem comico formato da Pio e Amedeo.