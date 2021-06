Belen telefona all’ex fidanzata di Antonino: cosa si sono dette

A poche settimane dalla nascita della piccola Luna Marie, la figlia di Belen e Antonino, parla per la prima volta Chiara, l’ex fidanzata di Spinalbese. La ragazza, che ha 27 anni e lavora in un’azienda di Brescia, ha amato l’hair stylist per ben quattro anni. Una storia importante, con progetti di vita in comune, finita per volere di Chiara, che non amava più Antonino.

Chiara ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Di Più nella quale ha parlato del legame con Antonino e della telefonata ricevuta, la scorsa estate, da parte di Belen Rodriguez. La soubrette argentina non ha gradito lo sfogo di Chiara su Instagram, risalente a un anno fa, e ha alzato la cornetta per chiarire la situazione. Ma facciamo un passo indietro…

Chiara e Antonino Spinalbese si sono conosciuti nel 2016 a Milano, dove lui lavorava come parrucchiere e lei studiava management internazionale. Un rapporto diventato subito serio nel giro di poche settimane con tante di presentazioni in famiglia. Chiara ha confidato di essere rimasta subito colpita da Antonino, che è un uomo d’altri tempi, molto più maturo della sua età.

“Ho sempre apprezzato la sua forza d’animo, il senso di protezione che riesce a infondere alle persone. Devo ammettere che ero felice con lui, per quattro anni è andato tutto bene, finché poi qualcosa si è rotto”

Nell’estate 2019 Chiara ha accettato una offerta di lavoro, della durata di un anno, a Taiwan, in Asia. Un’esperienza importante per la sua carriera e ha scelto con Antonino Spinalbese di portare avanti una relazione a distanza. A gennaio 2020, quando è esplosa l’emergenza Coronavirus, Antonino ha però chiesto a Chiara di rientrare in Italia.

“Volevo restare a Taiwan, concludere l’anno di lavoro previsto…e poi la distanza mi aveva stancato”

Da qui la scelta di Chiara di mollare Antonino per telefono. Per qualche settimane Spinalbese ha provato a far cambiare idea alla giovane ma non è riuscito nel suo intento.

“Eravamo in una fase della vita in cui volevamo cose diverse: lui cercava la stabilità sentimentale, io volevo ancora progettare il mio futuro professionale. Così è finita: l’ho fatto soffrire”

Quando poi Antonino Spinalbese ha cominciato ad uscire con Belen Rodriguez Chiara è stata sommersa di messaggi: molte persone non erano ancora a conoscenza della loro rottura.

“Ho scritto un messaggio sui social in cui ho detto: “Non mi sento inferiore a nessuno”. Nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen”

Proprio così: la Rodriguez ha deciso di chiamare l’ex fidanzata storica del suo Antonino Spinalbese. Chiara ha così descritto quel momento:

“Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella chiamata fuori luogo e ho detto a Belen: “Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?” A quel punto non ci siamo più sentiti”

Chiara si è detta delusa dal comportamento del suo ex fidanzato. Inoltre non ha apprezzato il fatto che Antonino Spinalbese non le abbia scritto alcun messaggio quando è scomparsa la nonna. Chiara era molto legata alla nonna e Antonino sapeva di questo profondo legame.

“Era come una seconda mamma per me e mi è dispiaciuto che non si sia fatto vivo. È anche vero, però, che io l’avevo lasciato e fatto soffrire. Detto questo, ora gli auguro tanta pace e tanto amore con Belen”

Nonostante quella chiamata con la Rodriguez, Chiara oggi non è pentita della sua scelta d’amore. È più che mai sicura di non amare più Antonino ed è contenta che abbia trovato la sua stabilità con un’altra donna.