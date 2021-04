Belen e Antonino: come e quando si sono conosciuti

Un colpo di fulmine. Così si può sintetizzare la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Di quelli che sembrano capitare solo nei film e che, invece, esistono anche nella realtà. La showgirl sudamericana (ma di origini italiane!) stava attraversando un periodo difficile quando ha incontrato l’hair stylist di La Spezia. Un incontro del tutto casuale, prima di partire per le vacanze estive in Spagna.

Belen e Antonino si sono conosciuti nell’estate 2020, tra giugno e luglio. A presentarli Patrizia Griffini, ex concorrente del Grande Fratello e da tempo una delle migliori amiche della Rodriguez. Prima di partire per Ibiza con alcuni amici Belen ha deciso di ritoccare il colore dei capelli. La sua parrucchiera di fiducia era però in ferie e ha chiesto aiuto a Patrizia, che da anni lavora nel settore della bellezza.

A casa di Belen è dunque arrivato Antonino, di professione hair stylist, insieme ad un collega. Spinalbese ha lavorato per un lungo periodo in uno dei rinomati saloni di Aldo Coppola. Appena ha visto Antonino la Rodriguez è rimasta colpita da questo ragazzo bello, affascinante e tenebroso.

Belencita ha raccontato quell’incontro con queste parole:

“Appena l’ho visto ho provato una fortissima attrazione fisica: è un ragazzo bellissimo”

Un colpo di fulmine per Antonino che dopo quell’appuntamento di lavoro è subito diventato “amico” di Belen e ha deciso di partire anche lui per Ibiza. I due hanno cominciato così a uscire con la stessa comitiva prima di lasciarsi travolgere dalla passione. All’inizio Belen era un po’ frenata dall’età: Antonino è più piccolo della Rodriguez di ben 10 anni (lei ha 36 anni, lui 26).

“Ma giorno dopo giorno ho capito che non è l’età a fare la persona: Antonino è profondissimo, ha modi di fare da uomo d’altri tempi. Ha perso il papà da ragazzo e lui a sua volta ha fatto da papà alle sorelle”

Un ragazzo che nonostante l’età anagrafica è maturo, responsabile, con i piedi per terra, centrato, attaccato ai valori di una volta, come poche persone al giorno d’oggi. Un tipo decisamente diverso dagli ex fidanzati di Belen Rodriguez, che ha ammesso di essere sempre stata attratta dai bad boys, i cattivi ragazzi sfuggenti e sfrontati, “quelli che in qualche modo ti fanno sempre soffrire”.

“Poi ho capito che per costruire qualcosa di duraturo c’è bisogno di altro: di dolcezza, di costanza. Di presenza”

Belen si è innamorata perdutamente di Antonino anche grazie al figlio Santiago, nato nel 2013 dal rapporto con Stefano De Martino. Il bambino ha inizialmente conosciuto Spinalbese come un amico ma ha capito subito che quel ragazzo così giovane faceva stare bene la sua mamma e ha spinto Belen ancora di più tra le braccia di Antonino.

“Antonino è speciale, un uomo d’altri tempi… dolce e attento”

Spinalbese è entrato immediatamente nel cuore del resto della famiglia Rodriguez: ha instaurato un ottimo rapporto con i suoceri Veronica e Gustavo e con i cognati Cecilia e Jeremias. Dopo un’estate di passione Belen è rimasta incinta di Antonino ma ha perso quel bambino.

Successivamente la coppia ci ha riprovato ed è andata bene: a giugno 2021 nascerà la piccola Luna Marie. Il nome è stato scelto da Santiago, che non vede l’ora di conoscere la sorellina.