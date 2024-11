Belen su Stefano: “Crisi non superata, mio fisico non è come prima”

Manca una settimana al ritorno in tv di Belen Rodriguez. Dal 20 novembre sarà protagonista su Real Time con Amore alla prova – La crisi del settimo anno, programma ereditato da Giulia De Lellis. Il progetto prevede cinque puntate in prima serata. La showgirl e conduttrice argentina, in vista del debutto, ha rilasciato un’intervista al magazine Di Più, raccontandosi e non lesinando aneddoti relativi alla sua vita privata.

A proposito di crisi del settimo anno, la modella sudamericana ne sa qualcosa. Anche lei infatti l’ha vissuta assieme all’ex marito Stefano De Martino, con il quale ha un figlio, Santiago (11 anni). A proposito del rapporto con il conduttore di Affari Tuoi, Belen ha dichiarato: “La crisi del settimo anno con Stefano l’avevamo pure superata, ma alla fine, dopo dieci anni, ci siamo comunque lasciati”.

Oggi con tutti i suoi ex ha trovato un equilibrio. Fabrizio Corona è diventato un amico e confidente, verso Andrea Iannone nutre stima, con De Martino e Antonino Spinalbese, rispettivamente padri dei suoi due figli Santiago e Luna Marì, ha un dialogo cordiale e disteso. Merito anche della maggiore consapevolezza che ha di sé, conquista che la aiuta ad affrontare con più calma e saggezza le varie vicissitudine che la vita propone:

“In questo periodo – ha spiegato la conduttrice 40enne sempre al magazine Di Più – mi sento una donna diversa, più sicura di me. Certo, il fisico non è più quello di quando avevo trent’anni, ma comunque non mi sento vecchia. Ho acquisito più consapevolezza. E forse pure un pizzico di saggezza in più”.

Amore alla prova – La crisi del settimo anno, cosa vederemo

Nella nuova edizione del programma, la showgirl argentina sarò affiancata dalla psicologa Maria Luigia Augello. Le due donne seguiranno da vicino quattro coppie che si scambieranno temporaneamente i partner. Verrà così a crearsi una specie di convivenza obbligata che spingerà i protagonisti a mettersi alla prova. Di fatto, rispetto alla scorsa stagione timonata da Giulia De Lellis, non cambierà quasi nulla, eccezion fatta per la conduzione.

In particolare, la Rodriguez srotolerà le storie delle coppie e sarà per loro una spalla nonché una compagna di viaggio fidata che presterà ascolto ai problemi e dispenserà consigli. Dopo la fase di convivenza forzata, i protagonisti dello show dovranno decidere se la loro relazione ha senso che continui ad esistere oppure no. Belen ha assicurato che non mancheranno le emozioni, ricordando che l’epilogo delle storie sarà svelato solamente nell’ultima puntata.