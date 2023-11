Belen senza freni: “Vi dico tutto su Elio, così mi sono innamorata”

A due mesi dall’annuncio della relazione con Elio Lorenzoni, Belen si apre e decide di raccontarsi. Alcuni follower hanno messo in dubbio la velocità con cui la showgirl è passata dal soffrire per amore per Stefano De Martino al mostrarsi felice con Elio.

Belen ormai è senza freni e ha postato anche una foto con una dedica speciale: “Love U“. “Come ci si innamora così velocemente di una persona? Amore è una parola davvero importante, almeno per me lo è“, ha scritto un utente, commentando il post. A ciò lei ha deciso di rispondere con queste parole: “Conosco Elio da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come amico e già gli volevo bene perché è un ragazzo perbene. Quando c’è una bella amicizia, dal voler bene all’amore si fa in fretta. Stiamo insieme da cinque mesi“.

La showgirl ha poi rincarato la dose scrivendo in un altro post: “Sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo“. Un utente ha dunque commentato: “Vorrei avere la tua stessa forza“. Belen ha quindi rivelato: “Ho passato dei momenti davvero complessi, ma come sempre mi rialzo perché amo la vita, amo i miei figli e la mia famiglia. Senza coraggio non si va da nessuna parte. Cadere è parte del percorso, rialzarsi con una consapevolezza diversa“.

Dopo settimane in cui spesso i fan si sono chiesti come stesse e soprattutto quanta verità ci fosse in questa storia con Elio, la showgirl ha dato finalmente delle risposte. Lei ora è felice, nonostante i momenti difficili passati e si sente pronta a condividere questo bel momento che sta vivendo assieme ai suoi fan e non solo, attraverso i social.

Il periodo difficile di Belen

Qualche giorno fa Belen ha parlato del momento duro che ha affrontato e su cui sono state fatte teorie diverse. La showgirl ha rivelato di aver perso 7 chili a causa del periodo di forte stress e difficile a livello emotivo e che Elio le è stato molto vicina.

Forse proprio per questo ha deciso, quasi sin da subito, di celebrare sui social questa nuova liason. Le critiche sono arrivate molto presto. Sembra infatti che la showgirl reciti sempre lo stesso copione con ogni frequentazione che ha, rimanendo poco riservata, secondo i vari utenti.

“Una vita libera di decidere quello che voglio fino alla fine! Sempre con coraggio e con tanto amore”, ha commentato Belen la sua situazione, ignorando gli attacchi e spiegando di essere uno spirito libero.

La pioggia di critiche è arrivata anche perché sono state intraviste delle fedi dalle foto e in molti hanno supposto a una sorta di nozze simboliche segrete tra i due. A ciò la showgirl ha risposto dicendo di essere libera di viversi la propria vita senza interferenze altrui e che si sente come se si fosse svegliata da un letargo.