Belen Rodriguez: “Ho vissuto un letargo, ora non voglio fermarmi”

Dopo le numerose speculazioni e critiche degli ultimi giorni, Belen Rodriguez ha condiviso un duro sfogo sui social. Ma, procediamo con ordine. Com’è noto, negli ultimi mesi la showgirl argentina ha affrontato un periodo molto complicato. A seguito della separazione da Stefano De Martino, la conduttrice è stata molto male, arrivando anche a perdere sette chili. Al suo fianco, c’è sempre stato il nuovo compagno Elio Lorenzoni. I due, pur conoscendosi da oltre 10 anni, hanno iniziato una relazione poche settimane dopo l’annuncio della rottura con De Martino e, da allora, sono veramente inseparabili.

Difatti, come mostrato sui social, pare che la coppia abbia già iniziato una convivenza. Ma, non solo. Ieri, 28 ottobre, Belen ha stupito tutti pubblicando degli scatti della loro fuga in montagna, dove è stato impossibile non notare in entrambi il dettaglio delle fedi al dito. Da lì, sono iniziate moltissime teorie sul significato di questi anelli. Addirittura, qualcuno ha anche pensato che possano essersi sposati in segreto. Un’ipotesi impossibile, dato che la Rodriguez è ancora legalmente sposata con Stefano. In tutto ciò, l’argentina ha ricevuto una pioggia di critiche. In tanti l’hanno accusata di svolgere sempre lo stesso ‘copione‘ con tutti i fidanzati, ostentando in maniera eccessiva il suo nuovo amore.

Ecco che, poche ore fa, Belen ha prima postato nuove foto della della fuga d’amore con Elio, mostrando ancora in primo piano il famoso anello. “Una vita libera di decidere quello che voglio fino alla fine! Sempre con coraggio e con tanto amore“, ha scritto in spagnolo come didascalia. Una dichiarazione che non conferma ne smentisce i rumors su delle possibili nozze (simboliche o no) con Elio e che le ha attratto ulteriori critiche. “Non è nemmeno separata in tribunale da De Martino e porta la fede di un altro uomo al dito… tutto marketing”, è stato uno dei tanti commenti sotto il post.

Ma, i commenti negativi non sembrano tangere la Rodriguez. Difatti, pochi minuti fa, ha pubblicato un lungo sfogo sempre sul suo profilo Instagram. A corredo di una foto di due cavalli (che presumibilmente simboleggiano lei ed Elio), ha ribadito di voler vivere la sua vita a pieno, senza accontentarsi o far finta di niente davanti all’ignoranza altrui. A quanto pare, Belen si sente finalmente viva dopo quello che ha definito come un lungo ‘letargo‘ e non ha intenzione di nascondersi, aldilà di quello che possano pensare gli altri. Ecco le sue parole:

NON INTENDO VIVERE UNA VITA FACILE SENZA SCOMODARMI, NON INTENDO ACCONTENTARMI, NON INTENDO FAR FINTA DI NON VEDERE, DI NON SENTIRE. PERCHÉ SENTO I MIEI SENSI RISVEGLIARSI DOPO UN INESTIMABILE LETARGO . INTENDO SVENTRARE IL MIO SENTIERO BURLANDOMI DI QUELLE FACCE MASCHERATE CHE BALBETTANDO IGNORANZA. RIDO FORTE SENZA SPOSTARE LO SGUARDO, TUTTO QUANTO IN ME SORRIDE, E NON INTENDO FERMARMI. BELÉN

Ovviamente, anche in questo caso, non sono mancati nuovi insulti e critiche nei confronti della conduttrice. Nonostante la confessione, i commenti sotto il post della Rodriguez sono stati maggiormente negativi. Pare proprio che l’ostentazione di questo nuovo amore e della sua ritrovata serenità non convinca il pubblico, che considera stucchevole e a tratti non vera. Ad ogni modo, non resta che attendere per scoprire se l’argentina deciderà finalmente di rivelare il significato delle fedi, così da capire cosa stia veramente accadendo tra lei ed Elio Lorenzoni.