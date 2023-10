Belen e Elio, spuntano le fedi al dito: cosa sta succedendo

Cosa sta succedendo tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni? Dopo le accuse di voler ostentare la sua nuova relazione per vendicarsi di Stefano De Martino, la conduttrice ha compiuto un gesto inaspettato. Nelle ultime ore, la showgirl argentina ha sorpreso tutti pubblicando sul suo profilo Instagram un post dedicato al compagno. “Me fui contigo“, ha scritto la Rodriguez a corredo di diverse foto della ‘fuga d’amore’ in montagna insieme all’imprenditore bresciano.

Tra alcuni scatti di paesaggi, sono poi spuntate due fotografie in particolare che hanno dato molto da parlare. In una, c’è una Belen sorridente mentre si copre il viso con la mano, dove si può vedere il dettaglio di una fede al dito. Non solo, la conduttrice ha anche pubblicato lo scatto della mano di Elio, sempre con una fede in bella vista.

Sui social, gli utenti sono andati letteralmente in tilt e sono subito iniziate le prime ipotesi su cosa possano significare questi anelli. Addirittura, in tanti credono che che Belen e Elio si siano sposati in gran segreto durante la loro scappata romantica. Tuttavia, la cosa sarebbe tecnicamente impossibile. Nonostante la separazione, Belen è ancora legalmente sposata con Stefano De Martino, dunque non potrebbe ancora unirsi in matrimonio con un’altra persona. Ad oggi, stando a quanto è stato reso noto, i due non avrebbero neanche avviato le pratiche del divorzio (pratiche già iniziate due volte durante le loro precedenti rotture).

Dunque, esclusa l’ipotesi matrimonio, resta da scoprire cosa possa aver portato la nuova coppia a compiere un gesto così importante e simbolico. Certo è che Belen ha voluto far notare pubblicamente la presenza di queste fedi. La conduttrice ha infatti pubblicato appositamente non solo una sua foto con la mano in mostra, ma ha proprio condiviso nel dettaglio la mano di Elio con l’anello, sia in un post che nelle storie Instagram.

Ad ogni modo, il motivo dietro questa scelta dell’argentina non è chiaro e non resta che attendere per scoprire i prossimi sviluppi di questa storia. Nel frattempo, Belen e Elio continuano a godersi la loro storia d’amore, tra fughe d’amore e l’inizio di una nuova convivenza.