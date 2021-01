Belen stuzzica De Martino e mostra la pancia (foto): è incinta oppure no?

Belen Rodriguez è al settimo cielo: con Antonino Spinalbese la love story prosegue a gonfie vele e da giorni si sussurra che la modella argentina 36enne sia in dolce attesa. Una cosa è certa: con l’hair stylist è rinata dopo il naufragio dell’amore-bis con Stefano De Martino. La passione è alle stelle tanto che la sudamericana su Instagram è tutta cuoricini e dediche zuccherose per il nuovo fidanzato. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha mostrato, tra l’altro, un gesto assai affettuoso che le ha riservato Antonino. “I love you”, scritto probabilmente proprio dal giovane 25enne con un pennarello sullo specchio. Curiosità: chi faceva simili gesti e li indirizzava alla showgirl? Niente po po di meno che De Martino. Ma non è tutto, perché la Rodriguez, indirettamente, ha stuzzicato l’ex marito.

Belen si sente assai fortunata e chi le fa notare che lo è stata anche in passato, così risponde: “Lo sono sempre stata, ma oggi di più”. Insomma, ok le storie passate ma oggi va tutto molto meglio: questo ciò che emerge tra le righe. Chissà cosa ne penseranno gli ex della showgirl, compreso De Martino.

Capitolo gravidanza: la Rodriguez è davvero incinta oppure no? Da giorni si rincorrono sussurri che dicono che il bebè stia crescendo nel suo pancino. A lanciare per primo lo scoop è stato il settimanale Novella 2000. Pochi giorni dopo 361 Magazine, testata online, ha confermato lo spiffero, sostenendo di aver avuto informazioni sicure da fonti vicine all’argentina. Fonti che sostengono che sia veramente in dolce attesa.

Alla luce di ciò, nel pomeriggio odierno la sudamericana si è recata sul set per lavorare uno shooting fotografico. Per la prima volta dopo giorni si è ritratta a figura intera, innanzi a uno specchio: jeans e maglioncino attillato nero. E il pancino? C’è oppure no? Dallo scatto sembra che non ci sia alcuna protuberanza sul ventre. Ciò però non può essere considerata una smentita in quanto, laddove la modella sia incinta, potrebbe essere a pochi mesi di gravidanza e quindi il pancino potrebbe essere impercettibile. Il mistero sulla dolce attesa rimane.