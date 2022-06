Belen stilista: in arrivo abiti floreali che fanno perdere una taglia

Belen Rodriguez, oltre ad essere una delle showgirl più famose della televisione italiana, è anche una imprenditrice e designer di moda. L’argentina ha infatti fondato un proprio brand di abbigliamento streetwear insieme ai suoi fratelli Cecilia e Jeremias chiamato “Hinnominate”. La 37enne, nel corso della presentazione della nuova collezione del marchio, ha parlato di un’importante novità. Ecco cosa ha rivelato ai microfoni di Lookdavip.

Belen Rodriguez non si ferma. Fondatrice di “Hinnominate” e di “Me Fui”, linea di costumi da bagno disegnata con la sorella Cecilia, la showgirl ha annunciato di stare per lanciare sul mercato un nuovo brand di abbigliamento denominato “Mar de Margaritas”. Cosa tratterà?

Come affermato dalla stessa Rodriguez il marchio punterà su abiti femminili floreali ideali per il periodo estivo. Questi capi sono destinati a far discutere. La 37enne ha spiegato che conterranno una sorta di bustino all’interno che permetterà, a chi li indosserà, di scalare di una taglia. Resta da vedere se lo stratagemma sarà apprezzato dal pubblico o attaccato dai paladini della body positivity. Belen, in ogni caso, ha ribadito nell’intervista a Lookdavip che il suo modo di pensare alla realizzazione dei capi è cambiato, in nome dell’inclusività.

Solo un giorno fa, il 7 giugno 2022, la 37enne ha dato qualche indizio su Instagram a proposito delle sue nuove creazioni, postando una foto che la vede indossare un abito corto con una stampa a fiori scrivendo di star facendo una riunione in un “mare di margherite”.

Il nome del nuovo progetto imprenditoriale della mamma di Santiago e Luna Marì, in ogni caso, ha un significato particolare per “Belù“. La frase in lingua spagnola è infatti il titolo di una canzone che il padre di casa Rodriguez, Gustavo, ha dedicato alla moglie Veronica Cozzani. Il testo del brano sarà addirittura incluso nelle etichette degli abiti del nuovo brand di Belen.

Quest’ultima, reduce dall’addio alla conduzione de Le Iene, è al momento super impegnata con la promozione delle sue linee di abiti. Lo stesso “Hinnominate” si è ingrandito includendo linee dedicate ai bambini. L’idea di espandere il brand in questo senso proviene proprio dalle esigenze della showgirl, alle prese con l’abbigliamento per il suo primogenito Santiago. “Cercando di vestire Santi non trovo delle forme comode e super cool. Mi piaceva l’idea di avere una linea di abbigliamento che fosse uguale per l’adulto e per il bambino, affinché i piccoli possano vestirsi come i grandi”, ha affermato Belen.

Gli affari, a quanto pare, per i Rodriguez vanno più che bene. I tre fratelli sembrano molto in sintonia nel lavorare insieme. “Nel nostro caso ognuno porta una differenza”. ha affermato la 37enne.