Belen e Stefano, montano le voci di crisi: sospetti, ma la realtà è un’altra

Belen e Stefano De Martino, montano le voci di crisi: sospetti, ma la verità è un’altra

Tra i fan è scattato l’allarme da diversi giorni. “Stefano De Martino e Belen si sono lasciati”, “Sono in crisi”, “Evidentemente è accaduto qualcosa”: questi i commenti che si rincorrono sotto i profili ufficiali social della modella argentina e del danzatore napoletano. Motivo di tali ipotesi? La coppia da qualche settimana si è separata ‘fisicamente’, per questioni professionali. Stefano si è recato a Napoli per lavorare alle nuove puntate di Made in Sud, mentre Belu è rimasta a Milano con il piccolo Santiago. Su Instagram sono così cessate le pubblicazioni di foto romantiche e affettuose: tanto è bastato per far urlare alla crisi. Ma…

Belen e De Martino, ma quale crisi!

Ma la situazione è ben diversa. Stefano e Belen non stanno passando un periodo di burrasca, semplicemente sono distanti per motivi lavorativi. Insomma, gli spifferi paiono tutt’altro che fondati. Anche perché i due, a più riprese, anche durante la quarantena (prima che De Martino volasse a Napoli), sono sembrati tutto tranne che sull’orlo di un addio. Anzi la coppia ha ribadito la volontà di allargare la famiglia e di dare un fratellino o una sorellina a Santiago. Al momento, però, nessun pancino in vista per la Rodriguez. Ma non è detto che nei prossimi mesi possa fare capolino una ‘lieta rotondità’.

Stefano e Belen, voglia di paternità e maternità

“Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali”, raccontava Belen al magazine Chi a inizio aprile, nel pieno della quarantena. “Abbiamo la fortuna – aggiungeva – che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo e, quindi, possiamo lasciarle Santiago per qualche ora e avere momenti nostri. A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia”. Insomma, di una crisi nemmeno l’ombra.