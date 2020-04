Belen rivela: “Altro figlio con Stefano? In quarantena ci proviamo così”

Belen Rodriguez in confidenza sul secondo figlio con Stefano De Martino:”In quarantena ci proviamo così”

Continua a tenere banco il gossip su Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ormai da tempo la cronaca rosa mormora di un secondo bebè per la coppia. Al momento, però, nessun pancino in vista. Ma potrebbe arrivare presto. A dare più di una speranza è la stessa modella argentina che, confessandosi al magazine Chi, ha lasciato intendere che ci sono ‘lavori in corso’. Anche perché, sempre secondo quanto ha dichiarato, durante la quarantena il tempo e lo spazio non mancano. Grazie pure alla mamma di ‘Belu’, Veronica. Infatti è tramite lei, visto che ogni tanto fa da baby sitter a Santiago (primogenito della coppia), che Stefano e la conduttrice possono viversi dei momenti soli soletti. Le malelingue possono dormire sonni tranquilli: nessuno spostamento ‘pericoloso’ per portare Santi dalla nonna. Veronica abita nello stesso palazzo della figlia, a Milano.

Belen: “Gli spazi vuoti ci sono un po’ da tutte le parti.”

“Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali”, racconta Belen a proposito della quarantena in corso. “Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo e, quindi, possiamo lasciarle Santiago per qualche ora e avere momenti nostri”, aggiunge. Insomma, si ‘lavora’ per dare un fratellino o una sorellina a Santi? “A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia”, la risposta dell’Argentina. Che, circa la sorella – che ora è in Trentino con Ignazio Moser – e circa gli spazi della coppia, chiosa: “Gli spazi vuoti ci sono un po’ da tutte le parti.” Insomma, per provare a far crescere un pancione, il tempo lo si trova senza problemi.

Stefano De Martino: quarantena ‘romantica’

La Rodriguez ha anche parlato delle romanticherie che le riserva De Martino: “Ieri, Stefano mi ha fatto recapitare un mazzo di rose e mi ha preparato la colazione”. Se non è amore questo!