Belen e Stefano vacanza, i commenti a Made in Sud: “Viva gli sposi!”

Belen e Stefano sono tornati dalla vacanza d’amore a Marrakech. Il conduttore è tornato a Made In Sud e non si sono risparmiati i commenti

Belen e Stefano sono tornati dalla loro vacanza d’amore in Marocco. La città di Marrakech è stata negli ultimi giorni la protagonista del loro amore ritrovato. Sono state tante le foto e le Instagram stories che la coppia ha regalato ai fan, mandando in visibilio i social e tutti coloro che hanno sempre sperato nel loro ritorno di fiamma. La famiglia Rodriguez-De Martino è stata così ricomposta, per la felicità e la serenità del piccolo Santiago, che è apparso molto felice del viaggio insieme a mamma e papà. Chiusa la parentesi della vacanza, Stefano è tornato sul palco di Made in Sud, il programma di Rai 2 che conduce in coppia con la bravissima Fatima Trotta. Nel momento dedicato a Peppe Iodice (che chi segue la trasmissione, saprà bene che parla molto di Belen nei suoi sketch, ndr.), i commenti sulle foto e le immagini dal Marocco sono stati assai. Un ritorno di fiamma a tutti gli effetti, l’amore è tornato a battere nei loro cuori più forte che mai, come attestano anche alcune foto del settimanale Chi che li ha paparazzati durante un’uscita serale con famiglia e amici. Risate e baci non sono mancati, e che attestano la serenità ritrovata.

Stefano protagonista delle battute di Peppe Iodice: “Viva gli sposi!“

Una sorta di seconda luna di miele quella di Belen e Stefano. Nonostante la coppia fosse in compagnia anche di Santiago, non sono mancate le opportunità per mostrarsi innamoratissimi sui social. Baci appassionati e video tenerissimi quelli condivisi dalla coppia su Instagram. I fan in delirio, neanche a dirlo! Tornato al timone di Made in Sud, De Martino non è potuto sfuggire alle battute del comico Peppe Iodice. “Mi devi ringraziare, è stato tutto merito mio!“, ha detto il comico nello sketch, riferendosi così al ritorno di fiamma ormai dichiarato, “Se era per te, quando succedeva…“. Poi Iodice ha concluso la sua esibizione con un sonoro: “Viva gli sposi!”

Belen e Stefano: pubblico in delirio per la vacanza in Marocco

In molti non avevano mai smesso di sperare che la conduttrice argentina e il ballerino nato ad Amici tornassero insieme. E i loro sogni si sono avverati! Il pubblico di Made in Sud è scattato in un grosso applauso quando si è appena accennato al viaggio d’amore della coppia.