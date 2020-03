Belen Rodriguez a Verissimo parla di come Stefano De Martino è riuscito a riconquistarla

Belen è tornata a Verissimo per parlare dell’armonia ritrovata con il marito Stefano De Martino. L’intervista con Silvia Toffanin è piaciuta parecchio al pubblico a casa e in molti si sono emozionati per il gesto compiuto dall’ex ballerino per riconquistare la moglie. Belen e Stefano sono stati lontani per un lungo periodo ma lo scorso anno hanno deciso di regalare una seconda chance al loro matrimonio. A spingere maggiormente per un ritorno di fiamma è stato De Martino, che ha fatto di tutto per riconquistare la fiducia e l’amore della madre del figlio Santiago. “Dopo tre anni di stop ci siamo ritrovati. Il primo bacio dopo la rottura è avvenuto durante una serata organizzata da lui. Mi sono ritrovata in consolle e l’ho baciato davanti a tutti. Poi abbiamo cominciato a frequentarci di nuovo ma io ho consigliato di non darci titoli. Non volevo sentirmi chiamare la mia fidanzata perché avevo paura di lui. Poi un giorno eravamo in macchina e stavamo andando al ristorante quando lui si è fermato in autostrada e mi ha detto ‘Tu sei la mia donna, non ti do opzioni, da qui non me ne vado’. E da lì è ripartito ufficialmente tutto”, ha raccontato Belù.

Le altre dichiarazioni di Belen a Verissimo su Stefano De Martino

“Si può perdonare, anche se è difficile, e si può ricominciare. L’amore non si può mettere in pausa. Puoi fare finta per un po’, ma poi devi accettarlo. Lui per me è oltretutto un amico. Ama i miei difetti e mi fa divertire tantissimo. Inoltre, anche se a volte mi fa arrabbiare, riesce a sdrammatizzare quei momenti in cui io sono più nostalgica”, ha aggiunto Belen a Verissimo. Non disdegnando una sorta di frecciatina all’ex fiamma Andrea Iannone: “Per tre anni ho veramente smarrito me stessa. Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro. Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste”.

Il pubblico critico con Belen Rodriguez: “Basta ritocchini”

L’intervista di Belen Rodriguez a Verissimo è piaciuta molto al pubblico perché la 35enne ha messo in mostra tutta la sua dolcezza e umanità. Ma in molti hanno avuto da ridire sull’aspetto esteriore della soubrette. Più di qualcuno ha infatti consigliato alla signora De Martino di non fare più ricorso alla chirurgia estetica. “Belen sei la mia f*** di riferimento, ma cosa diavolo hai fatto alle labbra?”, ha chiesto qualcuno su Twitter. “Belen sta cominciando a diventare una donna gatto”, ha ribadito qualcun altro. C’è chi si è poi schierato dalla parte di Belen: “Leggo la maggioranza di tweet sugli interventi chirurgici di Belen. Sicuramente avrà fatto tanti ritocchi, ma per dire che così è brutta o che è stata rovinata dal chirurgo ci vuole coraggio. E tanta invidia!”.