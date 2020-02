Belen scrive a Diodato e con Stefano lancia la Fai rumore challenge

Belen e Stefano lanciano la Fai rumore challenge dopo Sanremo 2020: il messaggio per Diodato

Belen e Stefano non si sono persi una puntata del Festival di Sanremo 2020. I coniugi ritrovati hanno seguito con passione l’edizione firmata da Amadeus e non lo hanno nascosto su Instagram, dove sono molto attivi. La Rodriguez ha da subito fatto il tifo per Viceversa di Francesco Gabbani ma serata dopo serata ha saputo apprezzare anche Fai rumore di Diodato, che ha poi trionfato. E per questo nei giorni scorsi insieme al marito la bella argentina ha cantato proprio il brano del tarantino (video più in basso), lanciando la Fai rumore challenge. Belen ha praticamente invitato tutti i suoi follower a cantare a loro modo la canzone che ha trionfato a Sanremo. Un gesto che è piaciuto parecchio a Diodato, che ha pubblicamente ringraziato Belen, che ha prontamente contro replicato al cantante.

Belen e Diodato si scambiano bei messaggi dopo la Fai rumore challenge

Diodato ha prontamente ringraziato Belen e Stefano con delle emoticon d’affetto e stima e la Rodriguez ha replicato a sua volta: “Sei spettacolare, ci stai facendo emozionare tanto! Continua così, noi ti ascolteremo all’infinito!”. Fai rumore ha ricevuto il sostegno di altri personaggi del mondo dello spettacolo tra cui: Selvaggia Lucarelli, Rita Dalla Chiesa, Francesco Monte.