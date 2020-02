Belen guarda Sanremo 2020 con Stefano e svela la sua canzone preferita

Belen Rodriguez guarda il Festival di Sanremo 2020 con Stefano De Martino e la sua famiglia

Tra i milioni di telespettatori che stanno seguendo il Festival di Sanremo 2020 ci sono anche Belen e Stefano. Per la seconda serata della settantesima edizione la coppia ha organizzato una cena a casa in compagnia della famiglia Rodriguez. C’erano proprio tutti: mamma Veronica, papà Gustavo, Jeremias, Cecilia e il fidanzato Ignazio Moser. Non è mancato ovviamente il piccolo Santiago, che a quasi 7 anni è un grande appassionato di disegno e danza. Come al solito Belen ha postato alcune stories della serata sul suo account Instagram e in una ha svelato la canzone che l’ha colpita più di tutte le altre. Una canzone romantica, com’è l’indole della bella soubrette.

La canzone preferita di Belen Rodriguez al Festival di Sanremo 2020

Durante la seconda serata di Sanremo 2020 Belen Rodriguez ha postato una storia Instagram con la scritta “Viceversa” e un cuore. Per chi ha seguito la kermesse musicale non è difficile da capire: Belù ha fatto un chiaro riferimento alla nuova canzone di Francesco Gabbani. Un lavoro che l’artista di Carrara ha presentato proprio nella puntata in onda su Rai Uno mercoledì 5 febbraio. Un brano che si discosta dalla precedente hit di Gabbani – Occidentali’s Karma – e che lascia spazio all’emozione e al sentimento. “Basterebbe solamente dire senza starci troppo a ragionare che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa”, è una delle strofe più significative del pezzo.

La nuova canzone di Francesco Gabbani piace anche a Selvaggia Lucarelli

Viceversa di Francesco Gabbani piace anche a Selvaggia Lucarelli, che sui social ha scritto: “La scimmia di Gabbani s’è innamorata. Mi piace”.