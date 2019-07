Belen e Stefano De Martino, ‘luna di miele’: l’unione fa la forza

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dolce ‘luna di miele’: l’unione fa la forza

E pensare che un anno fa a Ibiza Belen Rodriguez si era presentata in compagnia di Andrea Iannone mentre Stefano De Martino, da single, si vedeva appioppato un flirt dietro l’altro. Eppure i sussurri che tra l’argentina e il danzatore napoletano non fosse del tutto finito l’amore continuavano a spirare. “Torneranno insieme, vedrete” spifferavano i ben informati. E infatti, un’estate dopo eccoli, sempre a Ibiza, ma stavolta insieme, uniti, più forti di prima. La famiglia si è ricongiunta, Santiago ha perennemente al fianco sia la mamma sia il papà e anche le sue vacanze sono più dolci. Una sorta di ‘luna di miele a tre’, rifugiati in una villa sul mare. Tutto il resto è noia cantava il compianto Franco Califano…

Cena privatissima a tre: parola d’ordine ‘famiglia’

Da poche ore Stefano, Belen e Santiago sono sbarcati a Ibiza, in una dimora da favola con vista mare. Appena giunti nella rovente isola iberica hanno subito provveduto a informare i fan, con tanto di post Instagram melliflui e Stories in cui trabocca amore familiare. Ieri i tre si sono concessi una cena privatissima a lume di candela. Ad accompagnarli una vista da brividi sullo specchio d’acqua spagnolo. D’altra parte la parola d’ordine per la modella e il danzatore, in questo momento più che mai, è ‘famiglia’. Dunque meglio godersi il focolare domestico piuttosto che la vita notturna bollente di Ibiza. Per quello, caso mai, ci sarà tempo prossimamente.

Belen e Stefano a gonfie vele, Jeremias e Soleil in profonda crisi: il gossip

Se in casa De Martino-Rodriguez tutto procede a gonfie vele, non si può dire altrimenti per la relazione di Jeremias e Soleil Sorge. Il fratello di Belen e l’italo-americana sembrano giunti ai ferri corti. Ieri è arrivata l’indiscrezione lanciata da Chi magazine che ha insinuato di una forte crisi in corso. Oggi ha rotto il silenzio l’ex corteggiatrice. Nel suo sfogo ha parlato di rispetto verso se stessa e di tradimenti di cui è stata vittima. Il nome di Jeremias non è stato fatto, ma cosa curiosa non è nemmeno giunta la smentita al gossip che vedrebbe lei e l’argentino distanti. Cosa sta succedendo?