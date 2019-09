Belen dopo Castrocaro svela: ecco com’è stato condurre con Stefano

Belen Rodriguez dopo il Festival di Castrocaro: la modella si confessa e svela come si è sentita a condividere il palco con il compagno di vita Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno condiviso il palco assieme, conducendo il Festival di Castrocaro, in onda ieri 3 settembre in prima serata su Rai 2. Non una prima volta assoluta, visto che la coppia aveva già fatto il ‘rodaggio’ con la presentazione della ‘Notte della Taranta’. Ma come è stato per l’argentina dividere il palco con il compagno di vita? Che sensazioni ha provato? Lo rifarebbe oppure il feeling sentimentale potrebbe far perdere di vista ruoli e parti professionali? La Rodriguez a queste domande ha dato una risposta molto chiara. Nessun dubbio: condurre con la persona che si ama non è per lei assolutamente un problema. Anzi…

Belen: “È stato meraviglioso condividere con te, oltre che la vita quotidiana, anche questo palco”

Dopo la serata del Festival, Belen si è precipitata su Instagram, pubblicando una serie di Stories dei momenti salienti vissuti sul palco con Stefano. A uno scatto ha aggiunto anche una didascalia che così recita: “È stato meraviglioso condividere con te, oltre che la vita quotidiana, anche questo palco… Te amo”. Insomma, per Belencita che sia un palco che sia la casa a Milano o che sia quella vacanziera di Ibiza poco cambia. Con il danzatore napoletano il feeling è stato ritrovato al cento per cento, tanto che si sussurra che ci saranno presto seconde nozze. A proposito di matrimonio, ieri Simona Ventura ha stuzzicato i due piccioncini.

Stefano e Belen presto sposi (di nuovo)? Simona Ventura stuzzica, il sì è vicino

“Stefano, il tango con Belen è rimasto nella storia”, ha dichiarato Simona Ventura poco prima dell’esibizione dei DeMartinez in un bollente passo a due (SuperSimo è stata presente al Festival di Castrocaro in veste di capo della giuria). “Il vostro – ha proseguito – è un grande, grandissimo amore. Lo sai che io sono per voi, sono vostra fan. Mi propongo come testimone alle vostre bis nozze, se ci saranno“. A tali parole De Martino non ha replicato lasciando però trapelare un largo sorriso: chi tace acconsente? Pare proprio di sì. Si attende l’annuncio.