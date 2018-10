Belen, Stefano, Corona e Asia Argento: il quadrilatero che non ti aspetti

Stefano De Martino ancora innamorato di Belen? Il ballerino sempre più vicino e sempre più geloso della Rodriguez

A Stefano De Martino pare sia tornato a battere il cuore per Belen Rodriguez. Entrambi, dopo la separazione, sono tornati a frequentarsi regolarmente, per il bene del figlio Santiago e perché, stando alle ultime indiscrezioni, starebbero provando a far funzionare di nuovo le cose tra di loro. Tra i due, però, quello più deciso a recuperare il rapporto sarebbe proprio De Martino. Belen, intanto, pare invece aver iniziato a frequentare un altro uomo, ovvero il giocatore di basket Bruno Cerella. A pubblicare lo scoop, in anteprima, è stato ieri Chi. A tal proposito, inoltre, oggi è stato aggiunto altro. Il settimanale, nello specifico, ha tirato in ballo una presunta gelosia di Stefano (che sarebbe rimasto molto infastidito dal ballo avvenuto tra la Rodriguez e Corona al Maurizio Costanzo Show):

Stefano De Martino geloso di Belen: il ballo tra Rodriguez e Fabrizio Corona al Maurizio Costanzo Show lo infastidisce

Nell’ultimo numero di Chi, dopo aver mostrato le foto dell’appuntamento galante tra Belen Rodriguez e Bruno Cerella, si è parlato anche di Stefano De Martino. “Il ballerino che” stando a quanto riportato dal giornale diretto da Alfonso Signorini “Già non aveva gradito il lento che Belen aveva ballato con Corona al Maurizio Costanzo Show, dopo queste immagini (quelle di Belen e Cerella, ndr) continuerà a corteggiare l’ex moglie?”. Se e qualora Stefano De Martino fosse veramente intenzionato a riconquistare la showgirl, oltre Corona e Iannone, adesso dovrà pure preoccuparsi di Cerella?

Stefano De Martino geloso di Corona? Intanto Fabrizio continua a scambiarsi like sospetti con Asia Argento sui social

Mentre Stefano parrebbe preoccuparsi della complicità ritrovata tra Belen e Corona qualcuno, come riporta Chi, non ha potuto fare a meno di notare una cosa. Sui social, come scritto nella rubrica Chicche di Gossip, Asia Argento e Fabrizio si starebbero scambiando dei like sospetti da diverso tempo. Semplice manifestazione di stima o, forse, qui gatta ci cova?