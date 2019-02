Belen, altro che Stefano De Martino: ecco come ha passato San Valentino

Belen sola a San Valentino: la Rodriguez passa la festa degli innamorati lontana da Stefano De Martino

In queste settimane hanno fatto molto scalpore le immagini di Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme (e di nuovo complici). I due, beccati con il figlio Santiago all’aeroporto, hanno di nuovo fatto esplodere il gossip sul loro conto. In men che non si dica, infatti, le foto del loro bacio hanno fatto il giro de web, rimbalzando da una pagina social all’altra. Ad oggi, però, né Belen né Stefano De Martino hanno confermato o smentito la notizia relativa al ritorno di fiamma, piuttosto hanno preferito il silenzio. I fan che attenti li seguono su Instagram, però, non hanno potuto fare a meno di notare una cosa: ieri la Rodriguez ha passato San Valentino da sola.

Belen Rodriguez, San Valentino senza Stefano De Martino: ecco come ha trascorso la serata

Serata di relax quella di ieri sera per Belen Rodriguez che il suo San Valentino, come si può vedere dalle stories postate su Instagram, ha preferito passarlo da sola. A letto senza nessuno a suo fianco, un bel film e della cioccolata. E Stefano De Martino? L’ex ballerino di Amici al momento di trova nella sua città natale, a Napoli (lontano da Belen quindi). Sia chiaro, al momento non possiamo affidarci a questo per stabilire se i due siano tornati insieme o meno. Che stiano provando a far funzionare le cose di nuovo ne è convinto per esempio Corona che, recentemente, ha parlato della loro relazione come “Una storia che sembrava finita ma che oggi non lo è per niente”.

Fabrizio Corona parla del ritorno di fiamma di Belen e Stefano De Martino: gli ultimi aggiornamenti sulla coppia

Tre giorni trascorsi insieme al piccolo Santiago, “Chiusi tra le mura di casa a recuperare i cocci di una storia che sembrava finita ma che oggi non lo è per niente”, così ha scritto Fabrizio Corona nel suo Magazine,confermando il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano. “Belen ha voluto rendere felice suo figlio Santiago e per questo è tornata con Stefano de Martino”.