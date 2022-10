Belen, Stefano De Martino, Antonella Fiordelisi: piccanti retroscena

Dopo aver lanciato per primo lo scoop su Instagram Alessandro Rosica – conosciuto anche come Investigatore Social – ha raccontato al settimanale Mio alcuni retroscena della presunta liaison tra Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi. L’ex ballerino di Amici, oggi conduttore in carriera, avrebbe frequentato la concorrente del Grande Fratello Vip prima di tornare tra le braccia della moglie Belen Rodriguez. Ritorno di fiamma avvenuto un anno fa: durante le vacanze di Natale 2021 Stefano e Belen erano già tornati ad essere una coppia.

I retroscena sul rapporto tra Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino

Alessandro Rosica ha spifferato alla rivista a proposito del flirt tra De Martino e Antonella Fiordelisi:

“Stefano non solo frequentava Antonella Fiordelisi ma anche altre showgirl, proprio come Belen in quel periodo frequentava altri uomini. Loro questo non lo hanno mai nascosto e negato. Ad esempio si è parlato di un flirt tra Belen e Michele Morrone…”

Belen era al corrente di questa presunta storia tra Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi?

“Sapeva che lui aveva la sua vita. Non dimentichiamo il presunto flirt con Alessia Marcuzzi: è per questo, si è detto all’epoca, che lei lo aveva buttato fuori di casa. Stefano e Antonella sono rimasti amici. Non si seguono più sui social per ovvie ragioni”

Altri gossip sul ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

L’esperto di gossip, tra l’altro, non crede a questo ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, che sta facendo sognare tutti i romantici che sperano che questa volta sia per sempre:

“Sono abbastanza complici e non dimentichiamo che hanno un figlio insieme. Io sono certo che questa relazione, comunque, finirà di nuovo. La fedeltà durerà pochi mesi. È una storia malata nata per morire”

E sul rapporto tra Belen e Antonino Spinalbese Rosica ha assicurato:

“Si sono lasciati in modo molto brusco. Si limitano a comunicare solo in virtù delle esigenze della bambina che hanno avuto insieme”

Al momento né Belen Rodriguez né Stefano De Martino né tantomento Antonella Fiordelisi hanno confermato le parole di Alessandro Rosica. L’ex schermitrice è attualmente una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dove, ironia della sorte, si è avvicinata molto ad Antonino Spinalbese.

Antonella ha ammesso che l’ex hair stylist è fisicamente il suo tipo ideale ma allo stesso tempo ha iniziato a flirtare con Edoardo Donanmaria, il volto di Forum, con il quale si è scambiata pure un bacio appassionato. Intanto Belen e Stefano sono volati a Londra, dove si sono concessi una fuga romantica lontano dai figli.

In un’intervista a Verissimo la Rodriguez ha confidato a Silvia Toffanin che il rapporto oggi è diventato più forte, più complice, più maturo, grazie anche ai traguardi professionali che De Martino è riuscito a raggiungere e che l’hanno reso più sicuro di sé. Stefano, inoltre, non ha avuto problemi ad accettare nella sua vita la piccola Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto da Antonino.