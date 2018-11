By

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci stanno riprovando? Amici vicini alla coppia confermano riavvicinamento tra i due

Le voci riguardanti il possibile ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si stanno facendo sempre più insistenti ultimamente. L’ex ballerino di Amici, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe ripreso a corteggiare con insistenza la Rodriguez. Il suo obiettivo?Riconquistarla. Belen, dal canto suo, sembrerebbe non disdegnare le attenzioni dell’ex marito che, ricordiamolo, ha anche ripreso a frequentare regolarmente per il bene di Santiago. Questo riavvicinamento è stato anche confermato da alcuni amici vicini alla coppia che, al settimanale Oggi, avrebbero parlato anche di “Nuove e amorevoli attenzioni” tra i due.

Ritorno di fiamma tra Belen Rodrieguez e Stefano De Martino? L’indiscrezione e la conferma degli amici

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, secondo il settimanale Oggi, non sarebbe del tutto da escludere al momento. A tal proposito, nella rubrica Pillole di Gossip, è stato scritto di alcuni amici vicini alla coppia che, come accennato sopra, avrebbero notato e confermato il ricongiungimento dei due. Queste persone, nello specifico, avrebbero parlato di un “Riavvicinamento affettivo assai palese” e di “Nuove, amorevoli attenzioni che i due si starebbero reciprocamente scambiando negli ultimi tempi”.

Stefano De Martino geloso di Belen: il ballo con Corona al Maurizio Costanzo Show lo infastidisce

Che Stefano De Martino sia intenzionato a far breccia di nuovo nel cuore di Belen ne è convinto anche Chi. Nel giornale diretto da Alfonso Signorini, proprio ieri, si è parlato di un corteggiamento sempre più insistente da parte dell’ex ballerino di Amici che, ultimamente, pare sia addirittura ritornato ad essere geloso della bella showgirl (per saperne di più clicca qui). Ad infastidirlo, proprio recentemente, sarebbe stato in particolare il lento al Maurizio Costanzo Show che la Rodriguez ha concesso a Fabrizio Corona.